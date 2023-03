Lando Norris doet speculatie over toekomst af als 'totale onzin'

Lando Norris zit al sinds 2019 bij McLaren en heeft sindsdien wel met competitieve auto's gereden, maar kon nooit een gooi doen naar het kampioenschap. Het Britse talent hoopte na de afgelopen jaren dat McLaren dit seizoen een stap vooruit kon zetten om zich in de strijd om de podiumplaatsen en zeges te mengen, maar hij kwam in Bahrein van een koude kermis thuis.

McLaren leek juist een flinke stap terug te hebben gezet. Norris' nieuwe teamgenoot Oscar Piastri moest vroegtijdig opgeven vanwege problemen met de MCL60, terwijl Norris door een pneumatisch probleem in de krachtbron in de slotfase uitvaller werd. Het leidde tot geruchten dat Norris' onvrede tot dusdanige hoogte was gestegen, dat hij zou overwegen om naar een ander team over te stappen voordat zijn contract bij McLaren afloopt. Dat contract loopt nog door tot en met 2025.

Dat er genoeg teams staan te springen om Norris over te nemen van McLaren, wakkert deze geruchten enkel aan. Maar, zo benadrukt de 23-jarige Brit, deze geruchten zijn 'totale onzin'. "Ik heb het punt bereikt dat het me niet meer zoveel doet", zegt Norris. "Ik heb er tot op zekere hoogte ook vrede mee, alleen is het totale onzin waar sommige mensen mee komen. Mensen verzinnen dit soort verhalen."

"Tot op zekere hoogte is stevige kritiek acceptabel", vervolgt Norris. "Het is logisch. Maar het is niet leuk als het te veel is, en het beïnvloedt de mensen binnen het team. Sommigen van hen kennen de waarheid niet. Als team leggen we alles goed uit aan de mensen en lichten we ook mijn kant van het verhaal toe. Het is moeilijk, maar zo gaat het eenmaal. Hier moet je soms mee omgaan. Het team heeft daar vrede mee, ik heb daar vrede mee."

Lando Norris, McLaren MCL60. Foto: Erik Junius

Geen crisis

Norris verzekert bovendien dat er geen sprake is van een crisis binnen McLaren, nu de prestaties al een tijdje niet naar wens zijn. "Iedereen laat het erger klinken dan het is", verzucht de Brit. "Dit een crisis noemen? Het is verre van dat. We vertrouwen erop dat we dit weekend punten kunnen scoren. Het is een spannend gevecht met Alfa Romeo en veel van die teams. Richting de teams in de top-vier zien we een groter verschil. Maar ik ben ervan overtuigd dat we ons in dat gevecht kunnen mengen, we zitten er niet ver vanaf."

"Al heel vroeg hebben we duidelijk gemaakt dat we ver verwijderd zijn van waar we willen staan, maar we hebben een zeer helder plan. Het is voor iedereen heel duidelijk wat we moeten en willen bereiken, het gaat er nu om dat we die doelen stellen en bereiken. Dat is ons volgende doel", aldus Norris.