Lando Norris ging in de slotfase van Q3 naar een 1.11.383, waarmee hij Max Verstappen met twintig duizendste van een seconde verschil versloeg in de strijd om de pole-position voor de Grand Prix van Spanje. De McLaren-coureur heeft zin in de race, die volgens hem heel spannend wordt. Toen hij na afloop van de kwalificatie op de persconferentie de vraag kreeg wat zijn grootste zorg is, antwoordde Norris: “Ik heb geen zorgen, ik sta juist te popelen.”

“Het is een lange run naar de eerste bocht. Dit is waarschijnlijk één van de circuits waar je niet van pole wil vertrekken, maar voor ons is dit juist een kans om het te proberen en om een race te winnen”, vervolgde Norris. Winnen wordt niet eenvoudig, voorspelde hij. “We hebben niet heel veel lange runs gereden. Ik denk dat de verschillen klein zijn, zoals altijd. Het zal zondag niet zo zijn dat deze wagen veel sneller is. Met Mercedes, onszelf, Red Bull en Ferrari waren er denk ik acht auto’s die op pole hadden kunnen staan en die een kans hebben om de race te winnen. Het is dus van belang om zo min mogelijk fouten te maken en om te proberen een goede race af te werken, zoals we normaal gesproken doen.”

Dat McLaren de laatste races voor de winst kan vechten, komt voor Norris niet als een verrassing. “Aan het begin van het seizoen heb ik al gezegd dat we zouden winnen, dat we met Red Bull zouden strijden en dat zij niet weer gaan domineren zoals in het verleden. En dat is precies hoe het nu gaat. Dat is goed voor iedereen, inclusief het publiek”, aldus Norris. “Maar we hebben nog werk te doen. Ik denk niet dat we in deze kwalificatie de beste wagen hadden. Voor mijn gevoel heb ik een perfecte ronde gereden en heb ik maar nipt de pole gepakt.”

Ook op persoonlijk vlak heeft Norris stappen gezet wat betreft het kwalificeren. Tot voor kort vond hij het moeilijk om in het ritme te komen in de kwalificatie, maar daar heeft hij aan gewerkt. “Voor dit weekend had ik min of meer een andere aanpak. Ik heb wat dingen gereset en ik heb zeker het gevoel dat ik er nu beter voor sta”, zei Norris. “Ik had dus vertrouwen. Het gebeurt niet vaak dat ik zeg dat ik vertrouwen heb. In de laatste paar maanden presteert de auto goed. Deze doet nu iets meer wat ik wil. Het is zeker nog niet waar ik het wil hebben en waarbij ik het meeste vertrouwen heb, maar daar werken we aan. Alle credits voor het team, want zonder deze wagen had ik niet op pole gestaan.”

