Norris' snelste raceronde in Zandvoort baart Red Bull zorgen

Lange tijd had Lewis Hamilton op de zachte band de snelste raceronde op zijn naam staan in de Grand Prix van Nederland, maar in de laatste ronde stak Lando Norris daar alsnog een stokje voor. De dominante McLaren-coureur zette toen nog één keer aan op zijn set harde banden om 1.13.817 te noteren - slechts zes honderdsten sneller dan Hamilton. Het was een teken van de dominantie van Norris, die dus nog genoeg snelheid over had om op de oude banden de snelste ronde te rijden. Het leverde hem een bonuspunt op, om met de maximale 26 punten Nederland te verlaten.

Het was echter niet helemaal het plan dat Norris die 26 punten zou pakken. Na de race maakte McLaren namelijk bekend dat zij geen opdracht hebben gegeven om voor die snelste raceronde te gaan. Het was dus Norris zelf die besloot om het risico te nemen. McLaren suggereerde dat er gesprekken hebben plaatsgevonden over de vraag of het bonuspunt het risico waard zou zijn. De pitmuur zou waarschijnlijk 'nee' hebben geantwoord, aangezien hij daarmee ook zomaar 25 punten had kunnen weggooien. Dat Norris alsnog voor de snelste raceronde ging, had ook te maken met het goede gevoel dat hij in de MCL38 had. "Ik had verwacht dat Max [Verstappen] vanaf ronde vijf, zes of zeven zou beginnen te pushen en een gat zou slaan - maar dat deed hij niet", legt Norris uit. "Vanaf dat moment wist ik dat we een goed gevecht konden hebben. Hij leek steeds verder af te zakken en mijn tempo werd steeds beter. Het was een fijn gevoel zo in de auto, zeker toen ik hem had ingehaald. Ik kon me toen op mijn gemak voelen en pushen. Ik had vrije lucht, dat helpt altijd enorm."

Na 72 ronden had Norris een voorsprong van 22 seconden op Verstappen, die voor het eerst sinds de terugkeer van de Grand Prix van Nederland in 2021 zijn thuisrace niet wist te winnen. Met name de manier waarop dat gebeurde, middels machtsvertoon, baart Red Bull zorgen. Red Bull-adviseur Helmut Marko sprak van een 'alarmerend resultaat' en wijst vooral naar die snelste raceronde van Norris als teken dat het veel beter moet bij Red Bull. "McLaren was duidelijk superieur, wat onderstreept werd door de snelste ronde - zonder DRS en in de allerlaatste ronde. Een 1.13.8, daar kunnen wij alleen maar van dromen", zei de Oostenrijker tegen Servus TV. "We hebben veel werk te doen, want deze voorsprong van zeventig punten is met negen races te gaan niet genoeg."