McLaren heeft sinds de Grand Prix van Oostenrijk duidelijke stappen naar voren gezet dankzij de introductie van een groot updatepakket. Sindsdien strijdt het team niet meer om de laatste punten, maar om podiumplaatsen. Ook op Zandvoort geniet het team vooralsnog van een uitstekende vorm, zoals Lando Norris op vrijdag bewees door de snelste tijd van de dag te noteren: 1.11.330. Het is een goed begin van het weekend voor Norris, al was het gat naar Max Verstappen op de tweede plaats met 23 duizendsten minimaal. Daarom wil Norris nog niet dromen van zijn tweede Formule 1-pole.

"Ik denk dat zij nog steeds wel een voorsprong hebben", zegt Norris in gesprek met Sky Sports. Hij geeft aan dat McLaren er op vrijdags normaliter dichter bij staat, waarna Red Bull toch wat tijd weet te vinden. "Maar ik ben blij en positief, het was een goede dag. Normaliter zetten de Red Bulls nog een stap op de zaterdag. We zullen wel zien, maar ik voel me goed - met name met weinig brandstof ben ik tevreden. Met veel brandstof, niet zo."

Daar heeft Norris ook wel reden toe, aangezien de long runs van hem er minder sterk uitzagen dan die van Verstappen. Waar de Nederlander vooral in de lage 1 minuut 16 reed en soms zelfs in de 1.15 dook, moest Norris het vooral doen met rondetijden rond 1.16.5 - op dezelfde zachte compound als de Red Bull-coureur. Norris weet dat de kwalificatie op dit circuit belangrijk is, maar dat je niet alles op die ene ronde kunt gooien ten koste van snelheid op zondag. "Het is een moeilijke beslissing. We moeten het erover hebben en tot een besluit komen. Het is niet het makkelijkste circuit om op in te halen. En zelfs al kwalificeren we ons voor een Red Bull, zijn zij niet ons doel in de race omdat zij veel te snel zijn voor ons. Zelfs al zou ik het beste bandenmanagement ooit hebben zouden ze ons nog inhalen. We zullen waarschijnlijk niet met hen in gevecht zitten, maar inhalen is hier lastig. We zullen het vanavond beslissen."

Op vrijdag was ook duidelijk te zien dat het met twintig auto's op de 4,259 kilometer lange asfaltlint in de duinen behoorlijk opletten geblazen is met verkeer. Met name in Q1, met alle twintig coureurs in actie, zou dat volgens Norris nog wel een uitdaging kunnen worden. "Ik verwacht geen gemakkelijke of rechttoe rechtaan [kwalificatie]. Vandaag waren er veel mensen die in de weg zaten en chaos veroorzaakten. Maar het hoort bij de uitdaging, het is hier altijd hetzelfde. Het is elk jaar hetzelfde op vergelijkbare circuits, maar hier is het erger omdat het zo'n korte baan is en snelle bochten in het laatste deel van de baan maakt het lastig. Het is aan ons om het te managen."

Video: Samenvatting van de tweede vrije training Formule 1 in Zandvoort