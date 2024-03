Norris snelste in eerste F1-training Australië, zware crash Albon

Na twee races in het Midden-Oosten gaat het Formule 1-seizoen 2024 dit weekend verder in het Australische Melbourne. Max Verstappen is na twee oppermachtige overwinningen torenhoog favoriet voor de zege op zondag, maar het circuit van Albert Park wil nog wel eens voor een verrassing zorgen. Zo waren er vorig jaar de nodige crashes en liefst drie rode vlaggen tijdens de race.

Onder een blauwe hemel en bij een zeer aangename temperatuur van 18 graden doken de coureurs om 12.30 uur lokale tijd de baan op voor hun eerste ronden van het weekend. Fernando Alonso was als eerste op het circuit en reed met een grote aero rake op zijn Aston Martin om de luchtstroom rond de auto in kaart te brengen. De meeste teams hebben geen of slechts kleine updates meegenomen naar de derde race van het jaar, maar Aston Martin rijdt in Melbourne met een nieuwe voorvleugel.

Een belangrijk punt op het programma van de teams tijdens de vrije trainingen is het verzamelen van data over de banden. Pirelli is voor de Australische Grand Prix van dit jaar namelijk een stap zachter gegaan, wat tot meer pitstops moet leiden in de race. Het leeuwendeel van de coureurs begon de dag op de medium band. De rijders van Red Bull en Ferrari trapten echter af op de zachte band en het was Max Verstappen die na een kwartier bovenaan stond in de tijdenlijst. Met een tijd van 1.18.670 was hij op dat moment vier tienden sneller dan Charles Leclerc en bijna zes tienden rapper dan Sergio Pérez. Carlos Sainz, die terug is na de race in Jeddah te hebben gemist vanwege een blindedarmontsteking, bezette na vijftien minuten de tiende stek, maar zou zich kort daarna opwerken naar de zesde tijd, achter thuisrijder Oscar Piastri en Racing Bulls-coureur Yuki Tsunoda.

Na twintig minuten had Alonso een momentje bij het uitkomen van de tiende bocht. De Spanjaard schoot naast de baan en ging met een aardige vaart door de grindbak, alvorens de AMR24 weer terug het asfalt op te sturen. “Ik verloor de auto een beetje”, merkte de tweevoudig wereldkampioen droogjes op. Alonso verloor vervolgens wat tijd in de pits doordat het team de vloer moest vervangen.

De training was halverwege toen Lando Norris aanzette op de zachte band. De McLaren-coureur ging paars in het eerste en laatste gedeelte en nam de eerste stek in de tijdentabel van Verstappen over met een 1.18.564. Meer rijders deden vervolgens een run op de soft, waardoor Verstappen naar de zesde plek zakte.

Met nog twintig minuten op de klok had George Russell een heftig moment van onbalans bij de tiende bocht. De Mercedes-coureur kon zijn auto nog net opvangen. Kort daarna belandde Valtteri Bottas op dezelfde plek in een spin. De Sauber-coureur belandde in het grind maar kon zijn weg vervolgen. Vervolgens was er een stevige crash van Alexander Albon, die de rode vlag naar buiten bracht. De Williams-coureur verloor de controle over zijn auto op de kerbstones bij het uitkomen van de zesde bocht en klapte aan de rechterkant van het circuit tegen de muur. De wagen stak daarna de baan over om daar een eind langs de muur te glijden, waarna de bolide uiteindelijk bij de achtste bocht tot stilstand kwam. De auto raakte zwaar beschadigd, maar Albon stapte ongedeerd uit.

Negen minuten voor het einde van het eerste oefenuur werd de baan weer vrijgegeven, waarna de pitstraat snel leegstroomde. Lewis Hamilton was net aan een snelle ronde begonnen, toen hij van de baan raakte en een stuk gras meepakte. Verstappen was daarna de volgende die een moment had bij het uitkomen van de tiende bocht, na wat overstuur in de negende bocht. De Nederlander ging wijd, waarna hij met de Red Bull RB20 hard over de kerbstones denderde.

Verstappen bracht een bezoek aan de pits en verbeterde zich aan het einde nog naar een 1.18.582, waarmee hij 0.018 seconde van de tijd van Norris zat en plaatsnam op P2. “Volgens mij is de vloer eraan”, deelde de Limburger over de boordradio mee. Russell bracht bij het zwaaien van de vlag de derde tijd op de klokken en was ook maar 0.033 langzamer dan de Brit van McLaren. Leclerc, Tsunoda en Pérez reden respectievelijk de vierde, vijfde en zesde tijd en waren eveneens nog geen tiende trager dan Norris. Lance Stroll was goed voor de zevende tijd, terwijl Sainz de achtste tijd liet noteren. Hamilton en Piastri completeerden de top-tien. Uiteindelijk zat de top-vijftien binnen een seconde van elkaar. Alonso bleef na het wisselen van de vloer steken op de achttiende tijd. Sauber-coureurs Guanyu Zhou en Valtteri Bottas vonden zichzelf helemaal onderaan in de tijdenlijst terug.

De tweede training voor de Australische Grand Prix begint om 06.00 uur Nederlandse tijd.

Video: Alexander Albon crasht in Albert Park

Resultaten eerste training F1 GP van Australië: