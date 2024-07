Na een bijzonder warme vrijdag zijn de omstandigheden op zaterdag iets aangenamer op de Hungaroring. Met dank aan een wolkendek was het aan het begin van de derde training 27 graden, terwijl de baantemperatuur zelfs twintig graden lager lag dan een dag eerder: 39 graden.

Ondanks dat de condities wezenlijk anders waren, kende de afsluitende oefensessie een rustig begin. Een aantal coureurs kwam naar buiten om na een enkele ronde weer de pits op te zoeken. Alleen de rijders van Red Bull Racing lieten tijden noteren in het eerste kwartier. Sergio Pérez opende met een 1.19.159, waar Max Verstappen onder ging met een 1.18.897. De Nederlander scherpte zijn rondetijd daarna aan naar een 1.18.312, terwijl de Mexicaan eveneens wat tijd vond maar met een 1.18.749 tweede bleef staan. Na een kort bezoekje aan de pits schroefde Verstappen het tempo verder op door rond te gaan in een 1.17.938, waarmee hij al onder zijn persoonlijk beste tijd van vrijdag zat.

Na een kwartier druppelden meer coureurs de baan op, waarbij het gros voor de zachte band opteerde. Zo ook Alexander Albon. De coureur van Williams rondde het circuit na twintig minuten in een 1.17.646, waarmee hij bovenaan kwam te staan. George Russell en Lando Norris waren op dat moment echter al sneller onderweg. De Mercedes-rijder kwam in een 1.17.560 over de streep, waarna Norris nog een klap harder ging met een 1.16.931. De coureurs van het RB F1 Team imponeerden vervolgens door de tweede en derde tijd te rijden, waarbij Daniel Ricciardo net een paar honderdsten sneller was dan Yuki Tsunoda, al profiteerden zij ook van het feit dat de baan steeds meer grip gaf naarmate de training vorderde. Pierre Gasly blokkeerde fors voor de eerste bocht en schoot rechtdoor. “Ik weet niet wat daar gebeurde. Er moet iets mis zijn met de voorremmen”, meldde de Alpine F1-coureur, die op P19 bleef steken, aan zijn team.

Ferrari-rijders Carlos Sainz en Charles Leclerc werkten zich vervolgens op naar de tweede en derde tijd, alvorens Norris van de eerste stek werd gestoten door Russell, die met dank aan een uitstekende ronde een tiende sneller was dan zijn landgenoot. Verstappen en Pérez waren ondertussen nog altijd op de harde banden bezig, met als resultaat dat zij halverwege de training respectievelijk dertiende en twintigste stonden in de tijdentabel. Ook Aston Martin werkte een alternatief programma af, maar dan op de medium compound. Fernando Alonso en Lance Stroll vonden zichzelf op de helft van de sessie op de twaalfde en zeventiende plek terug, terwijl zij verder werkten aan de updates op hun auto.

In de slotfase deden de coureurs nog een run op een nieuwe set zachte banden als voorbereiding op de kwalificatie. Een kwartier voor tijd scherpte Russell zijn snelste tijd aan naar een 1.16.564, terwijl Hamilton zich op P2 meldde met een 1.16.786. Norris toonde kort daarop echter zijn spierballen door in alle drie de sectoren paars te gaan en met een 1.16.098 terug te keren bovenaan. Oscar Piastri sloot vervolgens met de andere McLaren aan op de tweede stek met een 1.16.142. Maar waartoe was Verstappen in staat op de soft? De Nederlander kende geen al te soepele ronde en noteerde een 1.16.379, waarmee hij achter Norris en Piastri op P3 kwam te staan. En Pérez? Die reed de dertiende tijd.

Met nog vijf minuten werden er gele vlaggen gezwaaid voor Lewis Hamilton, die bij de negende bocht in een spin was beland maar zijn weg kon vervolgen. Bovenaan in de tijdenlijst veranderde er daarna niets meer. Norris bleef snelste, voor Piastri, Verstappen, Russell en Sainz. Daarachter reden Ricciardo en Albon de zesde en zevende tijd, terwijl Nico Hülkenberg prima ging in de Haas met de achtste tijd. Tsunoda en Hamilton completeerden de top-tien, terwijl Leclerc elfde was en maar een duizendste sneller dan Valtteri Bottas op P12. Pérez en Alonso waren dertiende en veertiende. Verstappen had aan het einde van de training nog een moment waarbij hij zich fors verremde voor de eerste bocht, maar kon dankzij de geasfalteerde uitloopstrook zonder problemen terug naar de pits rijden.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije begint om 16.00 uur.

Video: Carlos Sainz komt Nico Hülkenberg tegen tijdens VT3 in Hongarije

Uitslag derde training F1 GP Hongarije