Norris knokt zich terug naar P8 na ‘slechtste start aller tijden’

Norris moest vanaf de veertiende positie beginnen aan de Grand Prix van Turkije, nadat hij vijf plaatsen gridstraf kreeg voor het niet respecteren van gele vlaggen. Op het natte asfalt van Istanbul Park kwam de jonge McLaren-coureur vervolgens niet goed van zijn plek door een probleem met het anti-stall-systeem. Daardoor viel hij terug tot achteraan, hoewel hij profiteerde van het gestuntel van Valtteri Bottas en Esteban Ocon in de eerste ronde. In het restant van de race was Norris echter niet te stoppen. Met gewaagde inhaalacties en veel snelheid werkte hij zich op naar de achtste positie, terwijl hij voor de tweede keer dit seizoen de snelste ronde van de race reed.

“Het eindigde goed, maar het begin was niet best”, vatte Norris zijn race na afloop samen. “Het was een compleet contrast. Het was denk ik de slechtste start van mijn carrière, misschien wel de slechtste start aller tijden. Maar iedere keer als we in vrije lucht kwamen en een mooi gat voor ons hadden, kwam de auto tot leven en hadden we heel goede snelheid. Het was alleen moeilijk om jezelf in vrije lucht en in een mooi gat te krijgen. We moesten vandaag de hele race lang geduldig zijn. De inhaalacties waren lekker. Ik had geluk met Daniel [Ricciardo] en George [Russell], want je moet risico’s nemen omdat het zo moeilijk is om in te halen. Er is één lijn die je moet volgen, want je verliest de auto zodra je daarvan afwijkt. Het was lastig, maar ik nam de risico’s die ik moest nemen om de finish te halen.”

Gedurende de race droogde het asfalt op Istanbul Park op, maar Norris zag een wissel naar slicks nooit als een serieuze optie. “De intermediate als slick is bijna beter dan de slicks zelf, omdat het temperatuurwindow van de band veel lager ligt. Het is namelijk een heel zachte band. Met de grip die we op het einde hadden reden we een 1.36.8, hoewel sommige bochten nog nat waren. De laatste bocht was helemaal nat, daar verloren we drie, vier seconden. Dus als je erover nadenkt waren we in sommige bochten sneller met de inters dan we dit hele weekend waren op slicks, en dat is erg vreemd.”

Voor McLaren leek het een moeilijk weekend te worden in Turkije, maar met een vijfde plaats voor Carlos Sainz Jr. en de achtste plek van Norris scoorde het team belangrijke punten in de strijd om de derde plek bij de constructeurs. De resultaten kwamen enigszins als een verrassing voor het team, zei Norris. “Als je dit zaterdagavond had gezegd, dan hadden we je niet geloofd”, zei de Brit. “Het was ons doel, we wisten dat onze snelheid goed was. Het draaide erom dat we buiten de problemen bleven en dat lukte ons, dus we zijn heel blij.”