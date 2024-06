Norris slaat zich voor zijn kop: "Liet de deur als een amateur open"

Lando Norris was de korte race over 100 kilometer op de Red Bull Ring gestart vanaf de tweede plaats, achter Max Verstappen. De coureur van McLaren zag de wereldkampioen bij de start wegrijden, maar al snel zat Norris in de versnellingsbak van de RB20. In de vijfde ronde waagde Norris met zijn DRS een inhaalpoging die aanvankelijk leek te slagen, maar Verstappen pakte de Brit een paar bochten later alweer terug. Daarbij ging Norris wijd en opende hij de deur voor Oscar Piastri die derde lag en handig gebruik maakte van het foutje. De jongste van de twee McLaren-coureurs wilde in het vervolg van de race niet wijken en ging uiteindelijk als tweede over de streep, op de voet gevolgd door Norris.

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto door: Andy Hone / Motorsport Images

Op de vraag hoe hij de sprintrace had beleefd, zei Norris: "Het was een goede race, vooral in het begin met Max, het tempo van de auto was goed. Maar zodra het moeilijk wordt op deze banden, wordt het lastig om nog iets te doen. Dus ik moest al vroeg mijn kans wagen en er het beste uit zien te halen. Maar ik verprutste het en liet als een amateur de deur open [voor Piastri]."

Toen Piastri eenmaal tweede lag, was het gedaan met de race. De Australiër kon geen moment aandringen bij Verstappen en zag de Nederlander steeds verder wegrijden. Zelf kwam Piastri al gauw binnen schootsbereik van Norris en dat wierp de vraag op of McLaren zijn twee coureurs van positie had kunnen wisselen en Norris de kans te geven Verstappen in te halen. Volgens Norris had dat weinig uitgemaakt. "We zijn vrij om met elkaar te racen, maar het was gewoon te moeilijk om hem [Piastri] voorbij te komen. En ik denk ook niet dat ik het tempo had gehad om met Max mee te gaan."

Piastri grijpt kansje

Piastri was uiteraard blij met zijn tweede plek. "Ik zag dat ze flink aan het vechten waren en ik wist dat er een kans voor mij zou komen. Ik hoopte ze allebei te pakken, maar dat lukte niet. Ik denk dat ik een ronde later misschien één kans had om te proberen Max te pakken, maar daarna had ik gewoon niet het tempo."