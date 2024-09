Norris over schrikmoment: “Was iets te veel aan het chillen”

Het had weinig gescheeld of de Grand Prix van Singapore was voor Lando Norris heel anders afgelopen. De McLaren-coureur reed comfortabel aan de leiding toen hij zich iets voor de helft van de Formule 1-race fors verremde en met zijn voorvleugel de muur toucheerde. “Ik heb misschien schade aan de voorvleugel”, rapporteerde hij vervolgens aan zijn team. Korte tijd later kwam Norris binnen voor zijn pitstop. De schade aan de vleugel viel mee, waardoor het niet nodig was om deze te vervangen.

Norris won de race uiteindelijk met een marge van twintig seconden ten opzichte van Max Verstappen, waarmee hij opnieuw goede zaken deed in het kampioenschap. Het verschil tussen de twee coureurs bedraagt nu 52 punten, terwijl er nog zes Grand Prix-weekenden te gaan zijn, waaronder drie met sprintraces en dus extra punten. “Het was een fantastische race”, blikt Norris direct na afloop terug. “Er waren wel iets te veel close calls, ik had een paar kleine momentjes halverwege de race. Maar verder hadden we het volgens mij goed onder controle. De auto was mega. We leken de hele race te vliegen. En aan het einde kon ik gewoon chillen, wat fijn was.”

De race in de Singaporese warmte hakte er fysiek flink in bij de coureurs. Ook bij racewinnaar Norris. “Het was zwaar. Ik ben nog steeds een beetje buiten adem”, aldus de Brit. “Het was vergelijkbaar met Qatar vorig jaar. Ik had het een stuk rustiger aan kunnen doen, maar dat heb ik niet gedaan. Dus ik ben een beetje duizelig op het moment. Maar dat is prima verder.”

Over het moment dat het bijna verkeerd ging, zegt Norris: “Het was niet dat ik te hard aan het pushen was. Soms ben je gewoon iets te veel aan het chillen. Of misschien was het een beetje van beide, ik weet niet precies wat het was. Maar het was ook niet eenvoudig op de baan. Zo’n momentje waarop je je wielen blokkeert, zoals bij mij gebeurde, was er zo. Ik was op dat moment ook nog wel aan het pushen. Ik wilde namelijk een zo groot mogelijke voorsprong hebben, niet een voorsprong van maar één seconde.”

‘Exceptioneel’

Met Oscar Piastri stond er nog een tweede McLaren-coureur op het podium in Singapore. De Australiër startte als vijfde, maar kon mede dankzij zijn strategie - hij maakte pas heel laat een pitstop waardoor hij in de slotfase over versere banden beschikte - beide Mercedes-coureurs verschalken. “Het was een goede race”, oordeelde de coureur uit Melbourne. “We hebben ons goed herpakt na de kwalificatie van gisteren, waarin ik niet al te best had gepresteerd. Om daarna nog op het podium te eindigen, is een mooi resultaat. We hadden een zeer snelle auto en een goede strategie, waarmee we de Mercedessen konden pakken. Dus ik wil het team enorm bedanken. De wagen was exceptioneel.”

Video: Het moment waarop het bijna misging voor Lando Norris