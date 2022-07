Norris ziet sausage kerbs graag verdwijnen: "Kan zo niet langer"

Het World Endurance Championship werd zondag op Monza opgeschrikt door een gigantische crash van Henrique Chaves. De Portugees van TF Sport spinde bij het insturen van de tweede chicane, waarna hij door de beruchte sausage kerbs werd gelanceerd. Daarbij vloog een van de deuren van de auto, die op het dak landde en daarna nog eens over de kop zou slaan. Chaves kon gelukkig ongedeerd uit de Aston Martin Vantage stappen, maar wel heeft het voorval de bewuste kerbs opnieuw in het middelpunt van de aandacht gezet.

De crash bij het WEC op Monza is het tweede incident in evenzoveel weekenden waarin de sausage kerbs een hoofdrol spelen. In het voorprogramma van de Formule 1 op Silverstone ging het mis tijdens de Formule 2-race. Dennis Hauger werd toen door een sausage kerb gelanceerd, waardoor hij tegen de halo van Roy Nissany vloog. Het zorgt ervoor dat de maat inmiddels vol is voor McLaren F1-coureur Lando Norris. Na het zien van het incident van Chaves pleit hij er bij de FIA voor om een verbod in te stellen op dit type kerbstone en die van alle circuits te laten verdwijnen.

"Gelukkig kon Chaves ongedeerd weglopen na zijn crash, maar de auto had nooit de lucht ingeschoten mogen worden, zeker niet op zo'n gruwelijke wijze", maakt Norris duidelijk in zijn column voor The Telegraph. "Deze kwesties zijn altijd een stuk complexer dan ze lijken, maar er is één ding waar ik me zorgen over maak: sausage kerbs. Ik ben in het verleden vaker kritisch geweest over de verhoogde kerbs, maar ik denk dat het tijd is dat we eens reageren op deze waarschuwingen door ze uit onze sport te verwijderen."

De sausage kerbs kunnen in combinatie met de nieuwe generatie F1-auto's voor een nog groter probleem zorgen, ziet Norris. "Nu Formule 1-auto's lager bij de grond staan dan ooit en stijver dan ooit zijn, moeten we actie ondernemen. Als deze auto's deze kerbs raken, rijd je er niet overheen. Je kan dan gelanceerd worden. Auto's kunnen loskomen, enorme wheelies maken en daarna weer op de grond slaan, wat zeer pijnlijk voor je rug kan zijn", somt Norris de gevaren op. "De crash van Chaves is een reminder dat we dit niet kunnen laten sluimeren. Zaken als sausage kerbs zijn in mijn ogen een kritiek onderwerp die we zo snel mogelijk moeten aanpakken."

