Met de introductie van de grondeffect-auto's in de Formule 1 is het voor de teams hard nodig om de auto zo laag en zo stijf mogelijk af te stellen. De rijhoogte is namelijk van levensbelang voor goede resultaten en een lage, stijve afstelling is daarvoor een must. Het zorgt daarbij wel voor minder comfort voor de coureurs en de klachten daarover gaan al langer rond. Vooral op lange termijn kan het flink wat ongemak veroorzaken, iets wat Lando Norris op een vraag van Motorsport.com beaamt.

"Kan het beter? En was het in de vorige generatie auto's beter? 100 procent", begint de McLaren-coureur. "Ik weet dat sommige mensen vinden dat het allemaal zo slecht nog niet iets vergeleken met jaren terug, maar het is een andere tijd. Ik denk dat we soms een beetje zeuren, maar nu doen we dat uit de juiste beweegredenen. Het gaat over onze lichamen, de veiligheid en onze gezondheid. Er zijn dus gebieden waar volgens ons verbeterpunten zijn."

Volgens Norris is vragen bij de teams om daar iets aan te veranderen niet logisch, omdat comfort niet hoog op het lijstje van deelnemende constructeurs staat: "Zij maken de snelste auto en wij moeten erin zitten. Soms moeten we de prijs betalen. Het is echter niet zo erg als twee jaar geleden. Sindsdien is er veel verbeterd, bijvoorbeeld op het gebied van porpoising, maar we moeten nog altijd de auto laag en stijf afstellen. Dat levert op termijn de nodige problemen op."

Fysiek gezien kost het racen volgens Norris meer dan de meeste mensen beseffen. "Het is heel zwaar voor mijn lichaam en dan vooral voor mijn rug", erkent de Engelsman. "Ik zou niet het direct linken aan de auto, het ligt ook wel een beetje aan hoe ik ermee om ga. Op lange termijn moet het wel verbeteren, zeker als ik nog een aantal jaar mee wil doen."

Piastri herkent klachten Norris

McLaren-teamgenoot Oscar Piastri vindt ook dat er wat gedaan moet worden aan het comfort. "Ik heb eerder dit jaar in een 2022-auto gereden en sindsdien is het een stuk beter geworden. Sindsdien zijn er zeker stappen gezet op het gebied van porpoising en het comfort voor ons. Het is dus niet zo slecht als toen deze regels in werking gingen", erkent de jonge Australiër. "De auto is zo afgesteld dat we de snelste ronde rijden. Als wij iets minder ongemak hebben, maar we zijn dan wat langzamer, dan doen we dat niet. Er zijn regels voor nodig om dat voor ons te regelen. We zijn nu zo competitief dat we tot het uiterste gaan om een snellere ronde te rijden."