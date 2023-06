Norris: Red Bulls Marshall belangrijke aanwinst voor McLaren F1

In de aanloop naar de Grand Prix van Spanje kondigde McLaren aan dat Rob Marshall zich volgend jaar als technisch directeur voor engineering en design bij de Britse renstal voegt. De komst van de voormalig hoofdontwerper van Red Bull Racing is onderdeel van een flinke wervingsronde van McLaren, dat met de nieuwe krachten het maximale uit de binnenkort opgeleverde nieuwe simulator en windtunnel wil halen. Hoewel het team uit Woking dit jaar met de MCL60 niet presteert zoals gehoopt en er op korte termijn al verbeteringen nodig zijn, liggen er op de langere termijn veel grotere kansen. Marshall kan daaraan bijdragen en dus is Lando Norris daar zeer tevreden mee.

"Kennis en expertise", antwoordde Norris op de vraag wat Marshall meeneemt naar McLaren. "Hij zit al vele jaren bij Red Bull en hij heeft veel succes gekend met dat team. Hij heeft samengewerkt met enkele van de slimste mensen binnen de Formule 1 en hij is zelf ook absoluut onderdeel van die groep. Kennis en rondetijd zijn denk ik de twee belangrijkste dingen. Hij is een belangrijk persoon, een belangrijke aanwinst voor ons als team. Ik denk dus dat hij iemand is waar veel mensen binnen McLaren naar opkijken en respect voor hebben. Het is voor ons als team ook een goede stap om onze drive te behouden, zodat we prestaties en expertise blijven toevoegen."

Vertrouwen in veranderingen door Brown

Het aantrekken van Marshall komt na een algehele herstructurering van de technische afdeling. Zo moest technisch directeur James Key het veld ruimen, zonder dat er één directe vervanger werd aangesteld. McLaren heeft namelijk gekozen voor een nieuwe opzet met een driekoppig technisch directieteam. Marshall wordt in die opzet verantwoordelijk voor het ontwerp, Peter Prodromou houdt zich bezig met de aerodynamica en de van Ferrari overkomende David Sanchez ontfermt zich over het wagenconcept. McLaren verwacht dat deze aanpak ervoor zorgt dat er een betere auto geproduceerd wordt dan met de MCL60 is gelukt.

Ondanks de povere start van 2023 en geruchten over een overstap naar een ander team heeft Norris nog altijd vertrouwen in de veranderingen die McLaren Racing CEO Zak Brown doorvoert. "Ik heb nu nog meer vertrouwen in hem dan in het verleden. Ik zou nooit zeggen dat ik ergens niet in geloof, dat heb ik nog nooit gedaan en ga ik waarschijnlijk ook niet doen. Maar sinds de laatste veranderingen zijn er mooie dingen uit voortgekomen, zowel qua stemming en sfeer als qua prestaties en dingen om naar uit te kijken in de toekomst", verklaart Norris. "Niet alles gebeurt meteen in de Formule 1. Veel dingen kosten tijd, dus ik denk dat dit er ook bij hoort, maar er is zeker een stap vooruit gezet. Dat kan ik gemakkelijk bevestigen en met vertrouwen zeggen."