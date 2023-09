In de Formule 1 gaat het al weken over wie vanaf 2025 teamgenoot wordt van Max Verstappen. Sergio Perez, de huidige ploegmaat van de Nederlander, heeft een contract tot eind 2024 en de kans is groot dat men in Milton Keynes na dat F1-seizoen een andere coureur in dienst wil nemen. Zelf twijfelde de Mexicaan op Monza hardop over zijn toekomst bij Red Bull. Er worden in ieder geval diverse namen genoemd: Daniel Ricciardo, Liam Lawson en Yuki Tsunoda. De eerste is in de AlphaTauri gezet als vervanger van Nyck de Vries, maar door een handblessure moest na slechts twee races Red Bull-junior Lawson het stuur overnemen en onverdienstelijk doet hij dat niet.

Sinds kort staat ook de naam van Lando Norris serieus in dat lijstje en daar heeft de Brit, samen met de regerend wereldkampioen, zelf voor gezorgd. Onlangs liet Verstappen weten het wel te zien zitten om met Norris in een team te zitten en dat er stiekem al eens over gesproken is. De Engelsman zelf heeft daar ook wel oren naar, maar het is nu toch de vraag of dat voor de McLaren-coureur wel de juiste keuze is. Verstappen versleet met Ricciardo, Pierre Gasly en Alexander Albon meerdere rijders bij Red Bull en op dit moment is Perez aan de beurt. Hoewel een kans bij Red Bull aantrekkelijk klinkt, is dat volgens oud-Formule 1-coureur Jenson Button wel iets waar Norris goed over moet nadenken.

"Het probleem is dat je de beste moet zijn om wereldkampioen te worden", zegt Button, die na 2009 zelf als regerend wereldkampioen Brawn GP verliet en bij McLaren verder wilde, tegen Sky Sports. "Ik dacht toen: 'Ik moet naar McLaren om tegen Lewis Hamilton te racen.' Hij werd toen gezien als de beste. Ik denk dat Lando goed moet nadenken of hij dat wel wil. Als hij slim is, kiest hij voor een auto die bij zijn stijl past. We hebben in ieder geval de laatste jaren gezien dat niet iedereen met de Red Bull overweg kan, op Max na. Dit is geen eenvoudige beslissing [voor Lando]."

De 23-jarige coureur uit Bristol maakte in 2019 zijn F1-debuut bij McLaren en is nu bezig aan zijn vijfde jaar bij de Britse formatie. Het podium zag Norris al meerdere keren, maar winnen deed hij nog niet. Hoewel de MCL60 flink verbeterd is de laatste tijd, ziet Button zijn landgenoot nog niet voor de zege strijden. "Hij zit nu niet in een auto waarmee hij kan winnen en dat zal volgend jaar ook nog wel zo zijn, althans dat denk ik. Of hij moet voor 2025 elders gaan kijken of hij stelt zijn vertrouwen in McLaren. Ze hebben natuurlijk Grands Prix en kampioenschappen gewonnen. Dat kan terugkomen. Als hij voor in de toekomst ziet dat zijn team in een goede positie zit en daar vertrouwen uithaalt, dan moet hij blijven. Zo niet, stap over en vecht tegen Max Verstappen in zijn team. Maar dat is een heel lastige taak."