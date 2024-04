Vanaf een derde startpositie had Lando Norris stiekem gehoopt op een podiumplaats in de Formule 1 Grand Prix van Japan, maar dat zat er niet in. De Engelsman finishte als vijfde, nadat hij beide Ferrari-coureurs voorbij moest laten gaan. Een teleurstelling voor Norris, die moet toegeven dat dit het maximaal haalbare was. "We hadden al verwacht dat we hier zouden finishen, achter Ferrari. We staan hier al het hele jaar", vertelt de McLaren-coureur na afloop van de race na een vraag van Motorsport.com.

Volgens Norris was er geen beginnen aan om Charles Leclerc en Carlos Sainz achter zich te houden. "Vanaf het begin moest ik hard pushen om voor de Ferrari te blijven. Zij waren toen al sneller", vertelt de eerlijke coureur uit Bristol. "Je gaat dan meer van de banden vragen en dan kom je in een neerwaartse spiraal terecht. We vochten een gevecht dat we sowieso zouden verliezen. Het is op zich geen hele slechte dag."

Dat McLaren niet aan kon haken was enigszins onverwachts. De Britse renstal zag er tijdens de long runs op zaterdag goed uit, maar op zondag haakte de formatie uit Woking af. "Op zaterdag stegen we boven onszelf uit. Ik reed een paar hele sterke rondes en misschien zag het er toen beter uit dan dat het in werkelijkheid was. Vandaag werden we weer terug in de realiteit gebracht", aldus Norris.

Vraagtekens achter strategie

In de race ging Leclerc voor een eenstopper, terwijl Norris twee keer nieuwe banden haalde. Laatstgenoemde erkent dat een tweestopper nodig was, maar volgens hem was de timing niet perfect. Norris volgde Leclerc nadat de Monegask zijn enige stop maakte, terwijl de McLaren-coureur graag wilde wachten. "We dachten dat dit het beste zou zijn. Het is altijd lastig om te zeggen, maar misschien dachten we dat Charles niet zou stoppen", verklaart Norris. "Hij was uiteindelijk zo dichtbij. Ik denk dat als we wat anders hadden gedaan, we kansrijker zouden zijn. We gingen naar binnen om George [Russell] te coveren, maar ik vraag me af of dat nodig was. Nu gingen we tegelijk met Charles naar binnen en als we nog een paar rondes door hadden gereden en een voorsprong konden opbouwen, dan had ik net als Carlos [Sainz] terug kunnen komen. Dit is mijn mening, we gaan er in ieder geval naar kijken."

Video: Norris verliest plek aan Sainz