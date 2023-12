Het seizoen 2023 begon nog zo beroerd voor het team van McLaren, maar door een reeks ingrijpende upgrades rond de Britse Grand Prix kreeg het seizoen van Lando Norris een ommekeer. Hoewel de coureur uit Bristol zijn eerste overwinning in de koningsklasse moet uitstellen tot op zijn vroegst 2024, mocht hij wel zeven keer op de tweede of derde trede van het podium staan. Daarmee eindigde hij op een knappe zesde plaats in het kampioenschap, slechts 29 punten verwijderd van Lewis Hamilton op P3. En dat terwijl de talentvolle Brit slechts twaalf punten mee naar huis nam in de eerste acht Grand Prix-weekenden.

In gesprek met Motorsport.com gaat Norris in op zijn succesvolste seizoen in de Formule 1 tot nu toe. Ook de nuchtere Brit meent dat hij in 2023 een persoonlijk hoogtepunt heeft bereikt. “Ik denk dat het mijn beste jaar was”, stelt Norris. “Ik denk dat dit ook het beste jaar als team zijnde was. Vooral door voor de hand liggende redenen, het succes dat we hebben gehad na de slechte start die we meemaakten. Ik denk dat er een hoop uitstekende prestaties zijn neergezet.” Hij wijst Mexico aan als persoonlijk favoriet. Het circuit op grote hoogte staat niet bekend als een baan waar makkelijk ingehaald kan worden, maar de Brit vocht zich vanaf P17 terug tot P5. Onderweg zette Norris een aantal zeer indrukwekkende inhaalmanoeuvres in.

Foto: James Sutton / Motorsport Images

McLaren-teambaas Andrea Stella vertelde recent geleden aan Motorsport.com dat Norris in 2023 het vermogen had om de auto te begrijpen, de banden aan te voelen, wat de verandering van omstandigheden voor hem betekenden en hoe hij zijn rijstijl daarop kon aanpassen. Als Norris geconfronteerd wordt met de complimenten van zijn baas, vertelt hij dat hij zich nog steeds ieder weekend moet aanpassen. “Ik voel me nog steeds niet ieder weekend supercomfortabel waarbij ik denk ‘de auto gaat dit weekend dit doen en dan gaat er dit gebeuren’, want de helft van de tijd gebeurt dat niet”, legt Norris uit. “Dan denk ik ‘oké, nu moet ik meer zo rijden’.”

Norris legt uit waarom hij in 2023 als rijder een stuk sterker is geworden. “In de Formule 1 wordt denk ik altijd te snel geoordeeld. Als een coureur twee goede weekenden op rij heeft, denkt men altijd ‘oh, hij is terug’. Maar het volgende weekend is het minder en dan is het weer het tegenovergestelde. Ik denk dat ik [in voorgaande jaren] altijd wel hier en daar goede races heb neergezet, maar als ik naar het seizoen in zijn geheel kijk leverde ik [dit jaar] op zondag veel consistentere prestaties. Het maakte niet uit wat de condities waren, of het nou warm of koud was, of dat de auto snel was of wat moeite had, of de set-up was zoals ik wilde of niet, of ik vooraan of achteraan startte, ik kon altijd het onderste uit de kan halen. Ik denk dat dat hetgeen is wat ik dit jaar verbeterd heb. Het vermogen om mezelf beter aan te passen aan al deze verschillende scenario’s en condities die het uitdagend maken.”

Hard werken naast de baan

Gevraagd hoe hij in 2023 consistenter heeft kunnen presteren, wijst Norris naar het harde werken naast de baan. “Ik ga het geheim niet verklappen, maar ik denk dat het simulatorwerk waarschijnlijk een van de grootste factoren is geweest. Maar ook de tijd die ik gestoken heb in het vergelijken van de data tussen mij en Daniel [Ricciardo, teamgenoot in 2021 en 2022], mij en Oscar [Piastri, teamgenoot in 2023] en zelfs mij en Carlos [Sainz, teamgenoot in 2019 en 2020]. We gingen zo ver terug om te kijken wat ik toen goed en slecht deed, wat hij destijds goed of slecht deed. Hetzelfde geldt voor Daniel en Oscar”, aldus de 24-jarige coureur.