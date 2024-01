Norris prijst Verstappen: "Een van de beste F1-coureurs ooit"

Lando Norris heeft onlangs zijn handtekening onder een meerjarige deal met McLaren gezet, een contract dat al tot en met 2025 loopt. Zo is een van de grootste spelers van de coureursmarkt gehaald voor de nabije toekomst, al had de Brit naar eigen zeggen ook al gesprekken met concurrerende teams. Tot serieuze onderhandelingen kwam het echter niet, ook niet met Red Bull Racing. Daar was Norris dan de teamgenoot geworden van zijn goede vriend Max Verstappen. Hij lijkt daarmee een unieke uitdaging uit de weg te gaan, al benadrukt hij dat hij niet bang is om het direct tegen de 26-jarige Nederlander op te nemen.

"Is Max een van de beste Formule 1-coureurs ooit?", vraagt Norris zich hardop af in gesprek met Sky Sports. "Absoluut. Hij heeft dat volgens mij wel genoeg bewezen. Hij zit in een team waar hij zich op zijn gemak voelt en veel zaken zijn om hem heen gebouwd. Dus het is voor wie dan ook extreem moeilijk om het tegen de Max van nu op te nemen, zelfs tegen de Max van een paar jaar geleden. Het is dus niet een kwestie van 'ben je bang of niet?' Ik zou nooit bang zijn om het tegen iemand op te nemen, maar als je naar een ander team gaat, bevind je je dan in de positie om iemand direct uit te dagen en voel je je daar goed bij? Ik denk dat het voor elke coureur een 'nee' is."

Norris benadrukt namelijk dat het ook tijd kost om aan te passen aan een nieuwe omgeving en een andere auto en dat dat dus niet verstandig is 'als je het tegen de beste coureur ter wereld wil opnemen'. "Dat is geen slimme zet", aldus de 24-jarige Brit uit Bristol, die toevoegt dat hij 'graag tegen Max zou racen'. "Ik heb genoten van enkele gevechten die we hebben gehad en kijk nog meer uit naar de gevechten die we dit jaar zullen hebben." Norris ziet in Verstappen bovendien een goede inspiratiebron om McLaren naar voren te helpen. Hij ziet namelijk ook dat Verstappen wel wat races won in zijn eerste jaren in de F1, maar zijn eerste titel kwam pas in zijn zevende seizoen. Of hij McLaren dus ook zo naar voren wil helpen? "Dat is het plan!"