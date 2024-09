Aan het einde van de vrijdag in Baku staat McLaren er niet zo sterk bij als voorgaande weekenden. Oscar Piastri tekende voor het beste resultaat met de vijfde tijd in de tweede vrije training, terwijl Lando Norris niet verder kwam dan de zeventiende tijd. Dat is wel een vertekend beeld, aangezien de Brit geen representatieve run op de zachte band heeft gereden en 1,6 seconde langzamer was dan Charles Leclerc en 1,1 seconde trager was dan teamgenoot Piastri. Toch is er volgens Norris een duidelijke conclusie te trekken na de vrijdagse actie. "We zitten er behoorlijk ver vanaf", oordeelt hij. "Ik moet duidelijk veel te hard pushen om de rondetijd eruit te halen."

Volgens Norris laat de snelheid van Piastri al een wat representatiever beeld zien van de performance van McLaren op het stratencircuit van Baku. "Dat is min of meer waar we staan", stelt Norris. "Als we het dus voor elkaar krijgen, dan zitten we er bijna bij. Maar ik weet zeker dat er bij hen ook nog ruimte voor verbetering is. Ik denk dat we dus nog heel wat moeten vinden. Mercedes, Ferrari en Red Bull zijn allemaal erg vergelijkbaar. En dan heb je nog een goede drie of vier tienden van een seconde naar ons. We hebben dus nog veel werk te verzetten."

Sinds het updatepakket in Miami staat McLaren er constant goed bij, maar dat lijkt in Azerbeidzjan voorlopig nog niet helemaal het geval. Uiteindelijk kan het beeld er op zaterdag en zondag weer heel anders uitzien, maar voor nu vindt Norris het onterecht dat McLaren telkens gezien wordt als het snelste team. "Er zijn genoeg circuits geweest waar we niet snel waren", meent de tweevoudig Grand Prix-winnaar. "Mensen geloven graag dat wij overal de beste zijn, maar dat is niet zo. We hebben het tot nu toe heel goed gedaan, beter dan de andere teams, maar we wisten ook altijd al dat de Ferrari's hier heel snel zijn. En met dit soort baanomstandigheden verwacht ik dat Mercedes eveneens heel snel zal zijn."

Minder grip

Met die baanomstandigheden wijst Norris naar het feit dat het glibberen en glijden geblazen was op het stratencircuit, waar de rondetijden flink lager lagen dan in de eerste vrije training van 2023. "Wij presteren goed op circuits met meer grip", legt de McLaren-coureur uit. Hij bevestigt bovendien dat de baan er nog niet zo goed bij ligt als vorig jaar. "Het is dus lastig op dit moment, maar we zullen vanavond hard aan de slag gaan. De auto is nog steeds niet slecht. Ik weet zeker dat we er een rondetijd uit kunnen halen, maar we liggen niet zo duidelijk voor als tijdens de vorige races."

Video: Samenvatting van de tweede vrije training