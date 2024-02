Norris positief na tweede tijd: "Gaat allemaal de goede kant op"

Lando Norris en Oscar Piastri konden vorige week tijdens een shakedown in Silverstone al kort kennismaken met de McLaren MCL38. Woensdag kreeg het tweetal in Bahrein de mogelijkheid om langer te wennen aan de nieuwe bolide op de eerste dag van de Formule 1-wintertest. Een probleemloze dag leidde uiteindelijk tot maar liefst 130 ronden. Norris ging 73 keer rond op het Bahrain International Circuit en klokte 's middags de tweede tijd op 1.140 seconde van Max Verstappen. Na afloop was er sprake van tevredenheid bij de coureur uit Bristol.

"Onze eerste test met de nieuwe auto voelde erg prettig en de wagen was betrouwbaar op de baan, dus al met al is het een positieve dag. We hebben tijdens de sessie een aantal items doorgelopen, zoals je kunt verwachten tijdens het testen. We hebben vastgehouden aan het plan en dat ook goed uitgevoerd", meldt Norris, die de eind 2023 overleden Indy 500-winnaar Gil de Ferran eerde met zijn helmontwerp en meteen ook al vooruitkeek naar de resterende twee testdagen. "Er liggen nog twee lange testdagen voor ons en we hebben nog veel te verbeteren en af te stellen, maar het gaat allemaal de goede kant op. Ik kijk ernaar uit om donderdag opnieuw in te stappen en de MCL38 verder op de proef te stellen."

De eerste testdag in Bahrein werd namens McLaren geopend door Piastri. De Australiër vond zijn naam uiteindelijk terug op de negende positie, nadat hij 57 ronden had gereden. "Het verliep allemaal relatief soepeltjes. Het was een redelijk solide dag en het was fijn om weer in representatieve omstandigheden op de baan te zijn. De auto voelde redelijk en er zijn enkele verschillen ten opzichte van vorig jaar waarbij we de goede kant op gaan", sluit Piastri zich aan bij Norris. "We zullen zien wat we tijdens de rest van de test kunnen doen en we hopen de auto tegen het einde goed te begrijpen. Het was een keurige start van de test en ik kijk ernaar uit om op de tweede dag weer in de auto te stappen."

Gepland programma geheel voltooid

Piastri en Norris werkten op de eerste testdag allebei een ander programma af voor McLaren, die ze allebei helemaal afgerond hebben. "We begonnen de dag met wat aero rakes om te leren over de aerodynamische prestaties van de MCL38. 's Ochtends hebben we veel afstelwerk gedaan met Oscar, in de middag richtten we ons met Lando meer op langere runs", legt Jose Manuel López, hoofd testen bij McLaren, uit. "De auto is de hele dag betrouwbaar geweest en we hebben al het geplande kunnen doen. We hebben veel informatie verzameld die we gaan bekijken ter voorbereiding op de komende twee testdagen."