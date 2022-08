“In sommige opzichten was de prestatie van George Russell een verrassing, maar in andere opzichten ook niet”, blikt Lando Norris terug op de kwalificatie in Hongarije. “Dit is een circuit waar Mercedes het goed zou moeten doen. Ze hadden vrijdag gewoon een slechte dag, waardoor deze pole misschien nog beter lijkt. Daarnaast waren ze vorige week in Frankrijk ook slecht in de kwalificatie. Echter, ze hebben al het hele jaar een ontzettend snelle wagen. Ze zijn er al een paar keer dichtbij geweest. George heeft het geweldig gedaan.”

Zelf kwalificeerde Norris zich als vierde op de Hungaroring. “Het is een beetje frustrerend, want na de vrijdag dacht ik een kans te maken. Op zaterdag heeft Mercedes haar gebruikelijke tempo echter weer opgepakt”, aldus Norris, die een kleine 0,4 seconde tekort kwam voor de pole en ook nog achter Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc plaatsneemt op de grid. “Ik had een heel goede ronde, al was het niet perfect”, analyseert Norris. “Ik had een groot moment bij het uitkomen van bocht vijf. Maar ook met een perfecte ronde had ik, denk ik, niet verder naar voren gestaan. Ik ben heel tevreden.”

Norris kijkt vooral achterom

Norris verwacht niet dat hij in de race plaatsen gaat winnen. De Britse coureur van McLaren kijkt eerder naar achteren, met Lewis Hamilton (zevende), Max Verstappen (tiende) en Sergio Perez (elfde) buiten hun gebruikelijke posities. Bovendien staat Norris pal voor Alpine-rijders Esteban Ocon (vijfde) en Fernando Alonso (zesde). Alpine is de grootste concurrent van McLaren in het gevecht om de vierde plaats bij de constructeurs. Daniel Ricciardo start, in de andere McLaren, als negende.

“Hopelijk krijg ik in de race niet veel te doen”, blikt Norris vooruit. “Ik denk niet dat er veel kansen zijn om plaatsen te winnen, aangezien iedereen voor me veel sneller is. Wetende dat George vier tienden voor me staat en Lewis in dezelfde wagen rijdt, zou ook hij veel sneller moeten zijn. Verder hebben Verstappen en Perez ook een veel snellere auto, dus het wordt een zware wedstrijd. Maar ik heb Daniel achter me, dus hij zal ervoor vechten! Ik denk dat we een goede kans maken.”

Video: De pole-position van Russell in Hongarije