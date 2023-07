De McLaren van Lando Norris en Oscar Piastri is onlangs voorzien van forse upgrades. Die hielpen het tweetal aan uitmuntende startposities voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. Het lukte Norris om zijn tweede plek te behouden en daardoor voor eigen publiek het podium te pakken. Hij finishte achter racewinnaar Max Verstappen en voor landgenoot Lewis Hamilton. De concurrentie hoopt eenzelfde sprong te kunnen maken, aangezien het Britse raceteam begin dit jaar totaal niet sterk was. Volgens Norris moet de tegenpartij niet al te veel uit de performance op Silverstone lezen. Hoewel de MCL60 op Silverstone een stuk beter met de banden omging, zegt de Brit dat de auto op diverse gebieden nog steeds ver achter ligt op die van de concurrentie.

"Dat was het hele seizoen nog niet het geval. In Bahrein was het zelfs het tegenovergestelde", vertelt Norris na een vraag van Motorsport.com over het betere bandenmanagement. "Op dit soort circuits lukt het ons om goed met de banden om te springen. Op hoge snelheid zijn we competitief en zitten we bijna op hetzelfde niveau als Red Bull. Over medium bochten, zoals Stowe, durf ik wel te zeggen dat we in de buurt zitten van de beste auto van de grid. In heel snelle bochten, zoals Copse, misschien ietsje minder. Dat was echter in de kwalificatie het geval. In de race blijven we de snelheid behouden, terwijl de rest wat naar achteren zakt. We kunnen daardoor goed voor de banden zorgen."

Zwakke punten

Volgens de 23-jarige coureur bezit de MCL60 zeker ook enkele zwakheden. Met name in langzamere bochten worstelt de bolide. In die bochten kon Hamilton hem onder druk zetten. "In trage bochten is de auto slecht en dan bedoel ik ook écht slecht", gaat hij verder. "Het is heel lastig om mee te rijden. Ik heb het idee dat mensen nu enthousiast worden en dat snap ik, maar er komen nu een paar circuits waarvan ik zeker weet dat mensen zullen zeggen: 'Wat heb je nu gedaan? Waarom is het ineens zo slecht?' Er zijn zaken verbeterd, zoals de bandenslijtage, en natuurlijk kan het koelen van het rubber nog wel beter, maar verder zijn er geen grote dingen wat dat betreft. Op deze baan (Silverstone, red.) konden we goed met de banden omgaan en ze in een goede staat houden. Zo simpel is het."

Norris benadrukt dat het vooral aan het circuit lag en wil niet te hard van stapel lopen. "Er zijn een aantal goede dingen uit de upgrades gekomen, maar op veel vlakken staan we nog ver achter bijvoorbeeld Mercedes. Het totaalpakket loopt helemaal achter op dat van Red Bull. Op beide vlakken moet nog veel gebeuren."

De zwakheden zijn voor teambaas Andrea Stella een reden om uit te kijken naar de uitdagingen op de Hungaroring. Het circuit nabij Boedapest is krap, bochtig en daardoor technisch. Dit circuit gaat de problemen met de MCL60 waarschijnlijk goed blootleggen. "In zekere zin kijken we uit naar Hongarije. We zien dan beter waar we precies staan", zegt de Italiaan. "De snelheid ligt daar relatief laag. Het is een circuit dat gedomineerd wordt door langzame en medium bochten. Het kan er ook nog eens heel heet zijn. Het is totaal ander terrein voor ons."

Video: Norris racet naar tweede plek tijdens Britse GP