Max Verstappen liet zich tijdens de tweede testdag in Bahrein bijzonder kritisch uit over de nieuwe reglementen, waarin een veel grotere rol is weggelegd voor elektrische energie. Dat laatste dwingt coureurs en teams om veel aandacht te besteden aan energiemanagement. De Nederlander gaf aan het rijden met de nieuwe generatie Formule 1-auto’s "niet erg leuk" te vinden. "Het voelt niet echt als Formule 1", merkte hij daarbij op. "Het is een beetje Formule E op steroïden."

"De regels zijn voor iedereen hetzelfde, dus je moet ermee zien te dealen", vervolgde hij. "Maar als coureur geniet ik ervan om voluit te rijden, en dat kan nu niet." De viervoudig wereldkampioen liet tevens weten dat de nieuwe regels niet bepaald helpen om hem langer enthousiast te houden voor de Formule 1. Verstappen heeft, zoals bekend, ook nog ambities buiten de koningsklasse. Zo staat deelname aan de 24 uur van Le Mans nog op het verlanglijstje en mogelijk doet hij dit jaar al mee aan de 24 uur van de Nürburgring.

Toen de uitspraken van Verstappen aan Norris werden voorgelegd, gaf de titelverdediger aan juist te genieten van de uitdagingen die de F1-auto's van 2026 met zich meebrengen. "Heel leuk. Ik heb er echt van genoten", zei Norris over hoe hij het rijden met de nieuwe auto tot dusver heeft beleefd. "Dus ja, als hij wil stoppen, dan kan hij stoppen. De Formule 1 verandert voortdurend. Soms zijn de auto's fijner om mee te rijden, soms wat minder fijn", haalt hij zijn schouders op.

Lando Norris: "Geen enkele coureur is verplicht om hier te zijn." Foto door: Mario Renzi - Formula 1 - Getty Images

Bovendien vindt Norris dat goedbetaalde F1-coureurs niets te klagen hebben. "We verdienen belachelijk veel geld met het rijden van rondjes, dus we zouden eigenlijk niet mogen klagen", stelt hij. "Iedere coureur kan ook iets anders gaan doen. Het is niet zo dat hij hier móét zijn. Geen enkele coureur is verplicht om hier te zijn." De McLaren-coureur erkent dat het een uitdaging is om met de 2026-auto te rijden. "Maar het is een goede en leuke uitdaging voor de engineers en voor de coureurs", meent hij. "Je moet op een andere manier rijden en dingen anders managen, maar ik mag nog steeds met raceauto’s rijden, de wereld rondreizen en veel plezier hebben. Dus er valt niets te klagen."

Wel beaamt hij dat de wagen minder aanvoelt dan de auto's waarmee hij eerder in de Formule 1 heeft gereden. "Het voelt zeker niet zo snel als in de afgelopen jaren en het rijdt ook niet zo perfect", aldus de elfvoudig Grand Prix-winnaar. "Maar als dit de F1-auto was geweest waarin Max zijn carrière was begonnen, dan zou hij waarschijnlijk hebben gezegd dat hij het geweldig vindt. Vergeleken met de vorige auto's rijdt het minder lekker, maar het is nog steeds behoorlijk goed."

Norris benadrukte ook dat de teams nog grote stappen zullen zetten met hun nieuwe auto's. De tweede dag van de eerste officiële wintertest in Bahrein is volgens hem namelijk geen perfecte graadmeter voor hoe het op de langere termijn zal zijn. "We zitten aan het begin van een periode met een nieuw reglement dat het met opzet wat langzamer heeft gemaakt. Maar als we doorspoelen naar het einde van dit jaar en vooruitkijken naar volgend jaar, dan zullen we tegen die tijd alweer een stuk sneller zijn."

"Iedere coureur heeft zijn eigen mening. Hij vindt het niks, en ik vind het juist leuk", vatte Norris samen.