Na een code rood vroeg in de race werd de Grand Prix van Australië in de slotfase nog eens twee keer stilgelegd. De tweede rode vlag was nodig nadat Kevin Magnussen de nodige brokstukken over de baan verspreidde door bij het uitkomen van de tweede bocht de muur te raken. Het hele veld moest hierdoor naar de pits, waar zij de kans kregen om nieuwe softs te monteren voor de sprint van twee ronden richting de finish. Die herstart werd echter een grote chaos met een botsing tussen Carlos Sainz en Fernando Alonso en crashes van Pierre Gasly en Esteban Ocon, en Logan Sargeant en Nyck de Vries. Zodoende werd de wedstrijd voor de derde keer stilgelegd.

Een belangrijke factor in de incidenten bij de tweede herstart zijn de banden van Pirelli, zo stelt Lando Norris. De McLaren-coureur heeft in Melbourne zijn eerste punten van 2023 gescoord met de zesde plek, maar is zeer kritisch op de besluiten van de stewards om de race stil te leggen en te hervatten met een staande start. "We hebben softs op een temperatuur van 65 graden en ik kan niet omschrijven hoe weinig grip er is op de baan", steekt Norris na de race van wal. "Het is geen slechte temperatuur, maar de band werkt gewoon niet. Ik kan niet omschrijven hoe slecht de grip is op dit asfalt en met deze bandentemperatuur. Daarom blokkeert iedereen en schiet iedereen rechtdoor in bocht 1. Er is letterlijk geen grip, waardoor je heel vroeg moet remmen. Dat zorgt voor chaos en incidenten."

Vervolgens gaat Norris nog een stapje verder door de banden van Pirelli F1-onwaardig te noemen. "Als de banden het gevoel zouden geven dat je grip hebt, dan zou je een goede race kunnen zien zonder chaos en onhandigheid. Het is gewoon moeilijk", zegt de coureur uit Bristol. "Ik wil ook niet zeggen dat iedereen onhandig is. Je probeert gewoon te racen en er is geen grip, zo simpel is het. We hebben een band nodig die meer grip levert en die aanvoelt alsof die thuishoort op een Formule 1-auto in de top van de autosport. Op dit moment, op een dag als vandaag, voelt het verschrikkelijk."

