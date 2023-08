Norris overwoog vertrek bij McLaren F1 na moeilijke seizoensstart

De seizoensstart van McLaren verliep desastreus. De MCL60 was niet vooruit te branden en waar de Britse renstal richting de top wilde, gebeurde het tegenovergestelde. De eerste twee races bleef het team uit Woking puntloos en daarna werd elk gescoord punt gekoesterd. Na de updates in Oostenrijk en Silverstone begon McLaren om de bovenste plekken mee te doen, meer dan de helft van het totaal aantal punten is sinds de race op de Red Bull Ring binnengehaald.

Voor Lando Norris was het dramatische begin een onaangename verrassing. De jonge Brit had in februari 2022 een krabbel onder een vernieuwd contract gezet, waarmee hij tot en met 2025 aan McLaren verbonden is. Bij het tekenen van de overeenkomst had de coureur de verwachting dat op korte termijn om de winst gestreden kon worden. Toen het na de eerste races er op leek dat die verwachting niet uit zou komen, twijfelde hij over zijn toekomst bij het team.

"In mijn hoofd speelde zich een ongeduldig spel af", vertelde Norris over zijn twijfels aan Sky Sports. "Blijf ik hier, of is het tijd om ergens ander te gaan kijken? Na de goede prestaties van de afgelopen weken heb ik meer vertrouwen gekregen in de keuze die ik gemaakt heb om tot 2025 te blijven. Ik heb ook er ook meer vertrouwen in dat we onze doelstellingen samen kunnen bereiken."

Overtuigingskracht van Brown

Naast de goede prestaties was ook het loyaliteitsgevoel van de huidige nummer acht in het kampioenschap een reden om te blijven. "Natuurlijk", vertelde Norris. "Ik wil graag races winnen met McLaren. Ik wil in het papaya kampioenschappen winnen. Mijn doelen en mijn succes wil ik met McLaren behalen. Dat is mijn doel vanaf het begin sinds dat ik hier kwam, sinds dat ik mee doe aan de Formule 1. Ik ben een loyaal persoon, als ik bij een team de kans krijg wil ik daar succes mee boeken."

Voor de 23-jarige Norris is de uitdaging groter aangezien zijn werkgever sinds 2008 geen titel meer gewonnen heeft: "Dat maakt het een 'cooler' verhaal. Het team had het de afgelopen jaren heel moeilijk, we hebben ons teruggevochten en willen nu het eerste team worden. Als we dan om titels en de winst kunnen strijden, dan hebben we een lange weg afgelegd. Dat wordt een mooi verhaal over tien of twintig jaar."