Na een paar wisselvallige dagen namen de F1-coureurs zondag onder een overwegend blauwe hemel plaats op de grid voor de Formule 1-race in Zandvoort, al blies er wel een frisse wind over het duinencircuit. Lando Norris stond op pole-position, nadat hij regerend kampioen Max Verstappen zaterdag in de kwalificatie met drie tienden had verslagen. Daarachter deelden Oscar Piastri en George Russell de tweede startrij en vertrokken Sergio Pérez en Charles Leclerc als vijfde en zesde.

Norris had - niet voor de eerste keer dit seizoen - geen goede start, waardoor Verstappen onmiddellijk de leiding kon grijpen nadat de rode lampen gedoofd waren. Ook Piastri in de tweede McLaren kwam niet lekker van zijn plek en zag Russell langszij gaan voor de derde positie. Leclerc haalde Pérez in voor de vijfde plaats, terwijl Pierre Gasly zelfs twee plekken winst boekte bij de start door de Aston Martins van Fernando Alonso en Lance Stroll te verschalken.

Verstappen sloeg in de eerste ronde een gaatje van een seconde, waarna de situatie aan de voorkant van het veld stabiliseerde. Carlos Sainz en Lewis Hamilton moesten na een slechte kwalificatie als tiende en veertiende - de Brit had ook nog een gridstraf van drie plekken gekregen omdat hij Pérez had gehinderd in de kwalificatie - aan de race beginnen en gaven de openingsfase enigszins kleur door plekken goed te maken.

“De auto stuurt helemaal niet bij de tiende bocht”, meldde Verstappen in de veertiende ronde aan race-engineer Gianpiero Lambiase. Zijn voorsprong op Norris begon beetje bij beetje te slinken, nadat deze een tijdlang een seconde bedroeg. “My tyres are just numb. They don’t grip”, kwam Verstappen in de zeventiende ronde op de radio, alvorens Norris hem bij het ingaan van de achttiende ronde aan het einde van het rechte stuk vrij gemakkelijk passeerde.

Verstappen bleef aanvankelijk in het kielzog van de McLaren-coureur, maar zag de Brit na een paar ronden bij hem weg rijden. “Ik kan niet sneller, de auto reageert niet op mijn input”, aldus de Limburger, die in ronde 24 al tegen een achterstand van vier seconden aankeek. Aan het einde van ronde 27 - het gat was inmiddels zes seconden - dook Verstappen de pits in om van de medium naar de harde band te wisselen. De Limburger keerde als vijfde terug op de baan, achter Norris, Piastri en Pérez. McLaren reageerde gelijk door Norris een ronde later naar binnen te halen. Zijn pitstop verliep niet vlekkeloos, maar hij kwam niettemin ruim voor Verstappen terug op het circuit in P4.

Na ronde 29 zocht Pérez de pits op, alvorens een ronde later Sainz naar binnen ging. De race was 34 ronden oud toen Piastri, die door de pitstops van Norris en Verstappen op P1 was komen te liggen, eindelijk een nieuw setje banden haalde. Hiermee kwam Norris terug aan kop en kreeg Verstappen de tweede plek weer in handen. De voorsprong van Norris op dat moment: 7,5 seconden. Het verschil zou in de ronden daarna - helaas voor de vele Max Verstappen-fans langs de baan - alleen maar oplopen. Leclerc had ondertussen zeer goede zaken gedaan tijdens de pitstops. Hij was naar de derde plek opgeschoven en lag daarmee voor Piastri, Russell, Pérez, Sainz, Hamilton, Hülkenberg en Gasly.

Piastri reed een sterk tempo na de pitstops en dichtte het gat naar Leclerc, maar slaagde er vervolgens niet in om de Ferrari te passeren en zag het verschil vervolgens weer oplopen. Sainz rekende ondertussen af met Pérez voor de zesde plaats. De twee Mercedes F1-coureurs gingen daarna nog een tweede maal naar de pits om voor de slotfase naar de zachte band te wisselen. Hamilton verloor daar geen plek mee, maar Russell zakte door de pitstop van de vijfde naar de zevende plek, waardoor Sainz en Pérez beide een positie naar voren schoven. Mercedes gokte erop dat Russell op de soft rap naar voren kon stormen.

Aan de voorkant van het veld hield Norris de touwtjes onderwijl strak in handen. De Brit bouwde zijn voorsprong op Verstappen zelfs uit naar meer dan 20 seconden en boekte zo een uiterst comfortabele zege, waarmee de Dutch Grand Prix voor het eerst sinds 2021 een andere winnaar kende dan Verstappen, die zich tevreden moest stellen met de tweede plek. "Een moeilijke race, maar de tweede plaats is oké", zei Verstappen, die duidelijk al rekening had gehouden met een sterk McLaren, tijdens de uitloopronde. Piastri kwam in de slotfase weer iets dichterbij aan Leclerc, maar niet dicht bij genoeg voor een inhaalpoging. Zodoende ging de Monegask er met de laatste podiumplek vandoor en eindigde Piastri als vierde.

Mercedes zag de bandengok van Russell niet goed uitpakken: De coureur uit King’s Lynn had niet het tempo om Pérez te verschalken voor en finishte achter de Mexicaan en Sainz als zevende. Hamilton, Gasly en Alonso verdeelden de laatste punten. Alexander Albon, die zaterdag uit de uitslag van de kwalificatie werd geschrapt omdat zijn vloer niet aan de regels voldeed, passeerde als zestiende de eindstreep, voor Williams-teamgenoot Logan Sargeant, over wie het gerucht gaat dat die mogelijk zijn laatste race gereden heeft voor het Britse team. De race in Zandvoort kende opvallend genoeg geen enkele uitvaller.

Over een week gaat het Formule 1-seizoen 2024 verder met de Grand Prix van Italië.

Video: Lando Norris haalt Max Verstappen in tijdens de Dutch GP

Uitslag 2024 F1 Dutch Grand Prix