Norris overtuigd van snelheid McLaren in F1 Brazilië: "Makkelijk de snelste"

In Q3 op het Autodromo Jose Carlos Pace draaide het voor de coureurs om de eerste run, wetende dat er een hevige storm op komst was in de slotminuten van die laatste kwalificatiesessie. Waar Max Verstappen, Charles Leclerc en de Aston Martin-coureurs erin slaagden om die eerste ronde er direct goed bij te staan, lukte het de McLaren-coureurs niet. Lando Norris werd zevende, Oscar Piastri kwam niet eens tot een rondetijd en werd tiende. Daar baalt Norris van, aangezien hij het gevoel had dat de pole-position erin zat.

"Het was eerlijk gezegd geweldig", blikt Norris terug op de kwalificatie. "De auto was fantastisch. Deze was snel genoeg om de snelste te zijn, om op pole te staan. Dus ik ben behoorlijk teleurgesteld in waar we zijn geëindigd... Ik weet niet hoe ik me moet voelen. De auto was geweldig en kwam echt tot leven in de kwalificatie en was makkelijk goed genoeg om de snelste te zijn", aldus de Brit, die stelt dat het er anders uit had gezien als hij en teamgenoot Piastri hun ronden wél voor elkaar hadden gekregen op Interlagos. "Makkelijk snel genoeg, dus [ik ben] teleurgesteld. Het is opnieuw een teleurstellende dag, maar er is niet veel wat we hadden kunnen doen." Norris kijkt wel uit naar de sprint shootout, een nieuwe kans om voor een pole te gaan. "De auto is goed. Ik weet niet of deze goed zal zijn in de regen en of het nat of droog zal zijn, maar op een droge baan zouden we snel genoeg moeten zijn."

Voor Piastri verliep de kwalificatie nog wat slechter. Hij kwam niet eens tot een rondetijd voordat de storm was gearriveerd na een kostbare fout in bocht 12. De Australiër schoot door het gras en kon een tweede run vergeten. "Ik verloor gewoon veel grip", legt Piastri dat moment uit. "Ik weet niet of het al regende of wat dan ook, maar ik worstelde die ronde al erg, maar dat gold denk ik voor iedereen... Ik ging er gewoon in op de manier zoals de ronde ervoor en gleed rechtdoor. Het is jammer, want de snelheid van de auto zag er goed uit. Maar we proberen het morgen opnieuw."

Video: Het einde van de kwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië