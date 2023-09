Norris overtuigd: McLaren heeft sterkste rijdersduo van F1

McLaren beloonde het sterke debuutseizoen van Oscar Piastri met een contractverlenging. Hij had al een meerjarig contract op zak, maar is nu tot en met 2026 zeker van zijn McLaren-zitje. Volgens Lando Norris, die een jaar minder op zijn contract heeft staan, is de verlenging terecht. "Allereerst mijn felicitaties aan hem", zegt Norris. "Het is geweldig om een contract te krijgen waardoor je langer in de Formule 1 mag blijven. Hij heeft gepresteerd, alles gedaan wat hij moest doen en, waarschijnlijk, de verwachtingen van de meeste mensen overtroffen met wat hij tot nu toe heeft bereikt dit seizoen."

Norris geeft toe dat zijn nieuwe teamgenoot hem 'enorm gepusht' heeft. "En dat is niet prettig, dat is niet wat ik wil. Maar hij heeft het erg goed gedaan, dus proficiat aan hem voor die paar jaren erbij. We hebben een leuke eerste seizoenshelft gehad en er is veel vooruitgang geboekt. Ik denk dat hij deel uitmaakt van die vooruitgang en hopelijk wordt dat volgend jaar voortgezet. Voor hem zijn 2025 en 2026 iets om naar uit te kijken."

Zelf heeft Norris een contract tot en met 2025, maar over zijn toekomst gaan veel geruchten rond. Hij wordt in verband gebracht met een transfer naar enkele topteams, waaronder Red Bull Racing. Hij zou 'graag' met McLaren in gesprek gaan over wat er na 2025 gaat gebeuren. "Ik heb altijd gezegd dat ik wil winnen met McLaren en ik denk dat we steeds dichterbij komen om daarin te slagen. Niet alleen races winnen, maar ook kampioenschappen, zowel de coureurs- als constructeurstitel. Dat wil ik met McLaren doen. Ik ben daar erg blij. Als ik hier 10 of 15 jaar zou blijven, zou ik nooit nee zeggen. Dat is iets waar ik naar uit zou kijken, maar ik focus me heel erg op dit jaar, volgend jaar en 2025. Dat is tweeënhalf jaar om te proberen vooruitgang te boeken. Dan zullen we wel zien. Maar af en toe komen er dingen naar boven, maar niet meer dan dat."

Schommelingen

Ook al ontbreekt het McLaren aan een zege in 2023, weet Norris wel zeker dat het team over 'de sterkste' rijdersline-up beschikt. De MCL60 is nog niet de beste auto van het veld, maar het team heeft flinke stappen gezet dankzij updatepakketten. Ook in Singapore kwam McLaren met een aantal nieuwe onderdelen, waar Piastri in Japan ook volledig over zal beschikken. Of die updates McLaren gaan helpen de komende races? "Dat is moeilijk te zeggen, ik weet het niet. Ik geloof het graag. Volgens mij deed het wat het moest doen. Ik denk dat we enkele stappen vooruit hebben gezet. Ik denk niet dat we het vertrouwen hebben dat we zo snel zullen zijn als Red Bull. Red Bull zal dit weekend waarschijnlijk dominant zijn."

Norris vergelijkt de prestaties van McLaren met Mercedes en Ferrari en stelt dat met name Mercedes 'veel constanter' presteert. "Wij schommelen nog steeds flink. In een goed weekend kunnen we heel goed zijn en er misschien een klein beetje voor liggen, zoals we op Silverstone hebben gezien. Maar over het algemeen heeft Mercedes waarschijnlijk de op één na beste auto gehad, dan heb je Ferrari en dan wij. We komen er wel. Het is nog steeds een heel ander circuit dan in Singapore met deze upgrades. We kunnen dus nog van alles ontdekken en analyseren in Suzuka."