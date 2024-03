Lando Norris kwalificeerde zich als zevende voor de seizoensopener in Bahrein, op 0,435 seconde van polesitter Max Verstappen. Oscar Piastri sluit naast Norris aan op de vierde startrij. De Australiër gaf 0,069 seconde toe op zijn Britse collega bij McLaren. “Het was tricky”, antwoordde Norris toen Motorsport.com hem vroeg naar zijn ronde in Q3. “Misschien was de wind net dat beetje veranderd. In Q3 push je net iets harder en dan kan een kleine verandering al een groot verschil maken. Dat was voor mij het geval.”

“Er zat veel potentie in de auto, deze voelde uitstekend aan gedurende de kwalificatie. Ik was dus heel tevreden”, vervolgde Norris, die het in Q3 echter niet helemaal voor elkaar kreeg. “Ik reed een aantal goede ronden, maar mijn slechtste ronde was mijn laatste ronde in Q3. Dat is niet wat je wil. De potentie was er in elk geval wel. Als ik een redelijke ronde had gereden, zonder fouten, dan hadden we denk ik tweede of derde kunnen staan. Dan had de ronde niet eens briljant hoeven zijn. Dat is op zich wel een prettige gedachte.”

Piastri voelde zich iets minder goed achter het stuur van de McLaren MCL38. “Al was mijn laatste ronde in Q3 wel iets beter, desondanks was het nog steeds niet mijn meest comfortabele dag in de auto”, aldus Piastri. Wel heeft hij positieve verwachtingen voor de race. “De kwalificatie laat zien dat de verschillen heel klein zijn, ik verwacht niet dat dat heel veel zal veranderen gedurende de race. Het wordt niet eenvoudig om naar voren te komen. Dat geldt denk ik voor iedereen, behalve voor Red Bull: ik denk dat zij in de race nog sterker zullen zijn dan ze normaal gesproken al zijn. We kunnen naar voren komen, want dit is een circuit waarop je kan inhalen en ook de strategie wordt belangrijk. We doen zeker mee in het gevecht.”

