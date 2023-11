Norris optimistisch: Komt nog genoeg aan voor McLaren F1 in 2024

Nog voordat het Formule 1-seizoen was begonnen, stak McLaren het niet onder stoelen of banken dat zij niet tevreden waren met de MCL60. Lando Norris en Oscar Piastri ondervonden dat ook met matige prestaties in de eerste races. Sinds de updates halverwege het seizoen staat McLaren echter regelmatig vooraan, met de sprintzege van Piastri in Qatar als hoogtepunt. De focus is bij veel teams al verlegd naar 2024, aangezien het budgetplafond het lastig maakt om gedurende het seizoen met veel updates te komen. McLaren heeft echter aangetoond dat deze pakketten wel efficiënt kunnen zijn, iets wat Norris positief stemt voor 2024.

"We hebben natuurlijk enkele enorme stappen voorwaarts gezet en, wetende dat we het hebben over het gevecht aangaan met Red Bull, het is heel goed wat we dit jaar hebben bereikt", zegt Norris. "We hebben het over een van de beste coureurs in de Formule 1 ooit, in een van de dominantste auto's ooit", doelt de Brit op Max Verstappen, die dit jaar vele records verbrak op weg naar zijn derde F1-titel. "Het is voor ons een erg goed teken dat we zijn gegaan van waar we in Bahrein stonden, naar gesprekken over de strijd aangaan met Red Bull. En er komt nog genoeg aan volgend jaar, dus ik ben enthousiast. Het heeft geen zin om er tot volgend jaar over te praten, maar ik zal optimistisch zijn en ik geloof dat we dit als team kunnen."

Wat in het voordeel van McLaren spreekt, is het feit dat zij sinds juli gebruik kunnen maken van hun gloednieuwe windtunnel en zijn afgestapt van de windtunnel van Toyota. Daardoor kon er nog genoeg data verzameld worden om een betere auto te ontwikkelen voor 2024. Daarnaast heeft het team enkele personeelsleden van andere teams overgenomen, waaronder Rob Marshall van Red Bull. Veel van die mensen beginnen echter te laat om een invloed te hebben op de auto van 2024. Aan de andere kant weet McLaren ook dat Red Bull een dusdanig grote voorsprong genoot, dat veel van hun middelen zijn ingezet om ook in 2024 zo'n voorsprong te behouden.

McLaren-teambaas Andrea Stella gelooft dat de verbeteringen bij McLaren een goede basis vormen om volgend jaar de aanval te openen. Wel waakt hij voor te veel optimisme, aangezien meerdere teams de focus vroeg hebben verlegd naar 2024. "Waar je met de auto van volgend jaar staat, is deels afhankelijk van waar je dit jaar staat. Dat is namelijk het startpunt voor iedereen. Maar het verloop van de ontwikkeling, waar je zes, zeven maanden voor hebt, is veel belangrijker. Je hebt zo'n lange periode die alleen maar gaat over het werk dat je doet aan de auto van volgend jaar. Het werk dat we op dit moment doen op het gebied van aerodynamische en mechanische ontwikkeling is veel belangrijker dan het startpunt", aldus de Italiaan.