Met twaalf zeges uit even zoveel races is Red Bull Racing dit jaar oppermachtig. De Oostenrijkse renstal wint de races vaak ook nog met overmacht en lijkt zonder moeite op weg naar een clean sweep. Ook voor McLaren is een overwinning voorlopig erg ver weg, ondanks dat het team tijdens de eerste seizoenshelft een grote stap gezet heeft. Aan het begin van het seizoen kon het team met de MCL60 niet vooraan meestrijden, maar na een groot upgradepakket schoot het team naar voren in de strijd bij de constructeurs. Als het McLaren lukt om de stijgende lijn door te trekken, is het zeker niet ondenkbaar dat er een top-vier klassering in zit.

In de paddock groeit de verwachting dat tot aan de regelwijzigingen van 2026 Red Bull blijft domineren, zo verklaarde Ferrari-coureur Charles Leclerc dat hij denkt dat de Oostenrijkse renstal tot die tijd in de sport kan heersen. Deze gedachte deelt McLaren-rijder Lando Norris niet. "Zeg nooit nooit", vertelt de coureur aan de vooravond van de Nederlandse Grand Prix. "We hadden niet verwacht dat we de stap konden zetten die we gezet hebben, dus ik wil absoluut niet nee zeggen. Ik denk dus dat het wel mogelijk is. Ze [Red Bull] hebben het goed gedaan, de rest heeft dat niet gedaan. Zo is het leven nou eenmaal."

Na de updates is er een positieve wind gaan waaien binnen McLaren. Sterker nog, als het aan teambaas Zak Brown ligt, is de renstal klaar om vanaf januari 2025 weer om de titel mee te strijden. Norris nuanceert dit gedachte. "Er is een verschil tussen dat er wat klaar staat, dan het daadwerkelijk in handen hebben", vertelt de Brit. "We krijgen goede mensen van Red Bull [Rob Marshall] en Ferrari [David Sanchez]. We krijgen onze eigen windtunnel. Tegen die tijd moet dus alles op de juiste plek staan. Ik ben het wel eens met wat hij zegt, maar er zit een verschil om dat direct in rondetijden te vertalen."

Hoop op zege

Voor Norris waren races op Silverstone en de Hungaroring bijzonder. Voor het eerst in zijn F1-carrière behaalde de uit Bristol afkomstige coureur twee races op rij een podiumplaats. Hierdoor is 23-jarige rijder gaan hopen op zijn eerste zege. "Maar dan moet er wel wat met Max [Verstappen gebeuren]", lacht Norris. "Het zal moeilijk voor ons zijn. We komen in de kwalificatie heel dicht bij en als wij alles goed doen en zij laten een steekje vallen dan kunnen we er zelfs voor staan. In de races is de Red Bull op een ander niveau. Op race pace hebben we nog niet wat we nodig hebben. Er zullen races komen - zoals in Boedapest en Silverstone - dat we er zullen staan." Dat zijn werkgever midden in het seizoen een grote stap kon zetten, is voor de Brit positief. "Dat het met deze regels lukte is bijzonder. Iedereen dacht dat het niet kon, maar onze stap is groter dan we ooit hebben gezet. We begrijpen nu ook steeds meer en verbeteren elke keer weer."