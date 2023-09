Norris opgelucht na P2 F1-race Singapore: Had ook de muur geraakt

Met een tweede plaats in de Grand Prix heeft McLaren-man Lando Norris zijn beste prestatie uit zijn F1-carrière geëvenaard. Vanzelfsprekend is de 23-jarige coureur blij met zijn podiumplaats, waar hij hard voor moest vechten. Mercedes-rijders George Russell en Lewis Hamilton naderden namelijk in de eindfase rap en waren sneller, maar door goed verdedigend werk hield Norris beide coureurs achter zich. Na de race was de opluchting van zijn gezicht af te lezen.

Gevraagd of het een zware en hete race was, antwoordt Norris bevestigend: "Dat was zo, maar Carlos was zo gul om mij DRS te geven. Dat heeft mijn race geholpen, maar het was heel zwaar", aldus een opgeluchte Engelsman, die door de strategie van Mercedes nog vreesde voor zijn podiumplek. "We wisten toen zij de pitstraat in gingen dat het zwaar zou worden, zeker omdat ze maar een paar auto's moesten passeren. Maar we staan op het podium, P2, we hebben ze van ons af gehouden. We hebben alles wat we moesten doen gedaan, en misschien wel meer." De hele race was de McLaren-coureur in gevecht met de coureurs om zich heen, wat voor de toch al uitdagende race nog wat zwaarder werd: "Iedereen heeft de hele dag gepusht."

In de laatste ronde was Norris in een hevig gevecht verwikkeld met Russell en Hamilton voor P2, waarbij eerstgenoemde zijn eigen glazen ingooide met een crash. Russell raakte de muur, waardoor hij de macht over het stuur verloor en in de tecpro-barrier klapte. Norris onthult na de race dat het niet veel gescheeld had of hij stond ook daar in de muur. "Ik heb in de laatste ronde op dezelfde plek ook de muur gehaald, dus ik denk dat hij [Russell] mij probeerde te kopiëren en dan slechter", grapte de Engelsman, die wel met zijn landgenoot te doen heeft: "Hij vocht een harde race. Hij was denk ik zelfs de snelste vandaag." Bij Viaplay verklaart hij zelfs dat het echt bijna mis was gegaan: "De stuurkolom was verbogen, maar brak niet." Na de crash van Russell kon Norris wat meer ademhalen, iets wat de Brit zelf ook beaamt: "Ik kon iets rustiger aan doen."