Norris openhartig over rugproblemen: "Had vorig jaar constant pijn"

De Formule 1 maakte in 2022 de stap naar nieuwe auto's met grondeffect. Om de downforce te maximaliseren, moeten de bolides heel stijf afgeveerd worden en dat leidde begin vorig jaar dan ook tot het hevige stuiteren van diverse auto's op de rechte stukken. Inmiddels is dat probleem grotendeels verholpen, maar de stijve vering en lage rijhoogte maken de wagens over het algemeen een stuk minder comfortabel dan onder de vorige reglementen. Daardoor komt er ook meer kracht vrij op de rug van de coureurs, iets wat voor Lando Norris nare gevolgen heeft. De McLaren van 2022 zorgde ervoor dat hij constant pijn in zijn rug had en dit jaar moet hij extra werk verzetten met zijn trainer om de problemen te verminderen.

"Ik moet iedere ochtend en avond rekken en strekken, maar ook voor iedere sessie. Als ik dat niet doe, heb ik het een stuk zwaarder met mijn rug", vertelt Norris openhartig over het probleem, dat zich op diverse fronten uit. "Het is niet alleen tijdens het racen. Het is iets waar ik in zijn algemeenheid aan heb moeten werken. Het is er echter ook niet beter op geworden door enkele veranderingen aan de auto's van de afgelopen jaren. Vorig jaar bereikte ik een dieptepunt, iedere dag had ik moeite met slapen en dergelijke. Ik had constant pijn. Er zijn inmiddels al veel dingen gedaan, zoals het maken van nieuwe zitjes. Vorig jaar was het slechter dan dit jaar."

Minder golfen en track walks, vaker naar fysio

De rugproblemen zorgen er tevens voor dat Norris zich niet zo op races kan voorbereiden zoals hij dat voorheen deed. "Als ik wil dat het beter wordt, moet ik andere dingen doen in plaats van proberen het zitje beter te maken en afwachten tot de auto in de loop der tijd beter wordt. Dat gaat niet het geval zijn. Ik leg mezelf met andere dingen veel meer beperkingen op. Ik golf veel minder door mijn rug en zit vaker bij de fysio", noemt de coureur uit Bristol enkele ingrepen die hij heeft gedaan. "Sommige dingen moet ik vaker doen en bij sommige dingen betaal ik de prijs, zoals bij golf of bepaalde sporten. Dat geldt ook voor track walks. Als ik die doe, heb ik het zwaar en daardoor doe ik ze minder vaak. Dat soort kleine dingen hebben me geholpen om iets minder moeite te hebben. Ik sta er nu veel beter voor. Natuurlijk zou ik graag vaker golfen. Maar zelfs met fietsen en hardlopen doet mijn rug pijn, dus ik kan niet alles doen wat ik wil doen."

McLaren is zich bewust van de rugproblemen van Norris en houdt de situatie nauwlettend in de gaten, stelt teambaas Andrea Stella. Het team is bereid om de helpende hand te bieden, al weet hij ook dat dit maar tot op zekere hoogte mogelijk is. "Deels moet het komen uit zijn eigen begrip van wat zijn lichaam nodig heeft qua conditionering, maar ook uit hoe hij comfortabel in de auto zit om dit soort problemen te voorkomen. Aan onze zijde zijn er veel variabelen waar we mee kunnen spelen, waar we moeten precies weten waar we ons op moeten richten. Het is dus work in progress", legt Stella uit. "Qua zitpositie is er geen revolutie gepland met betrekking tot hoe rechtop je zit. We hopen in zekere zin dat het zichzelf op een gegeven moment oplost door het werk dat Lando doet en hoe hij zich qua levensstijl aanpast. Voor een gepassioneerde golfer als hij moet dat natuurlijk heel, heel pijnlijk zijn."