Norris ontsnapt aan straf na pitincident, Stroll wel bestraft

Norris leek zondag lange tijd op weg naar zijn allereerste Formule 1-zege, totdat het acht ronden voor het einde begon te regenen op het Sochi Autodrom. De McLaren-coureur besloot op de baan te blijven en door te rijden op zijn setje slicks, totdat het harder begon te regenen en de keuze voor droogweerbanden duidelijk de verkeerde bleek.

Op het gladde asfalt gleed Norris in leidende positie van de baan waardoor hij de eerste plek verloor aan Lewis Hamilton, die inmiddels wel was gewisseld naar intermediates. De McLaren-rijder dook vervolgens alsnog de pits in, maar op het natte asfalt gleed de 21-jarige coureur bij het binnenrijden van de pits weer terug de baan op, om vervolgens over de doorgetrokken streep alsnog de pits in te duiken voor een setje intermediates.

De verkeerde bandengok kostte Norris uiteindelijk een kans op zijn eerste overwinning. Zwaar teleurgesteld moest de Brit genoegen nemen met de zevende plaats, waarna hij zich tot overmaat van ramp ook nog moest melden bij de stewards. Die stelden zich echter coulant op en gaven Norris alleen een reprimande, waardoor de Brit zijn zevende plek wel mag behouden.

"Geen bewuste actie"

“De stewards hebben gekeken naar de vorige ronde, toen de coureur van auto nummer 4 op een relatief hoge snelheid door Bocht 17 (parallel aan de pitingang) reed zonder de controle te verliezen”, valt te lezen in de verklaring van de stewards. “In de daaropvolgende ronde verslechterden de omstandigheden op de baan, terwijl de situatie op verschillende delen van het circuit nogal varieerde. De coureur in kwestie heeft vervolgens bij het binnenrijden van de pits voldoende snelheid geminderd, gezien het feit dat zijn snelheid bijna de helft lager lag dan de gebruikelijke snelheid bij de pitingang. De coureur verloor echter toch de controle over zijn auto en gleed rechtdoor.”

“Hoewel de coureur aanvankelijk op de harde banden op de baan besloot te blijven en daarmee voordeel probeerde te halen uit de situatie, zien we het overschrijden van het geverfde gedeelte bij de pitingang in die omstandigheden niet als een bewuste actie of situatie die te voorspellen was."

Stroll krijgt straftijd en strafpunten aan zijn broek

In tegenstelling tot Norris kreeg Lance Stroll na afloop van de race wel nog een straf aan zijn broek. De Canadees ontving een tijdstraf van tien seconden en twee strafpunten op zijn superlicentie voor zijn aanvaring met Pierre Gasly in de slotfase van de race, waardoor de AlphaTauri-coureur in de rondte werd getikt. De stewards waren van mening dat de Canadees had kunnen weten dat het in Bocht 8 spekglad zou zijn, omdat hij in de bocht ervoor ook al van de baan was geschoten. Kort daarvoor had hij ook al een aanvaring met Sebastian Vettel, toen de Duitser zijn teamgenoot buitenom inhaalde, maar over het hoofd werd gezien door de Canadees. Bij die aanvaring kwamen beide coureurs met de schrik vrij.

De tijdstraf blijft voor Stroll zonder verdere gevolgen omdat de Canadees met een elfde plek toch al de laatste rijder was die niet op een ronde is gezet door racewinnaar Lewis Hamilton. De twee strafpunten brengen de Aston Martin-coureur echter wel dichter bij een eventuele schorsing. De Canadees heeft nu acht strafpunten achter zijn naam staan. Bij twaalf strafpunten volgt er automatisch een race schorsing.