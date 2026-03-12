McLaren vormde in Australië geen bedreiging voor Mercedes en Ferrari. Lando Norris kwam pas 51 seconden na racewinnaar George Russell over de streep. Het resulteerde in een hoop vragen bij het team dat de afgelopen twee jaar de constructeurstitel heeft gewonnen.

Norris "hoopt" en "verwacht" dat de gaten in China, een traditioneler circuit, kleiner zullen zijn. "Melbourne was vanuit het oogpunt van de krachtbron waarschijnlijk een van de lastigste circuits van het seizoen, met veel lift and coast en allerlei andere factoren die daarbij een rol spelen", legt Norris uit aan onder meer Motorsport.com. "Hier is daar minder sprake van, dus het zou wat eenvoudiger moeten zijn en daarom verwachten we ook iets dichterbij te zitten."

De regerend wereldkampioen voegt toe dat hij het gevoel heeft dat als zij opnieuw naar Melbourne zouden gaan, dat zij er ook "dichterbij zouden zitten" dan afgelopen weekend. "Tegelijkertijd weten we dat we op alle gebieden moeten verbeteren", benadrukt Norris. "Het gaat niet alleen om de krachtbron, maar ook om de auto zelf. Die is redelijk en we hebben een goede uitgangspositie, maar we willen dat hij beter wordt dan hij nu is."

"Er zijn eigenlijk twee kanten", stelt Norris. "De auto zelf is meer iets voor de langere termijn, maar wat de krachtbron betreft verwachten we dichter bij het prestatieniveau van Mercedes te komen. Dat niveau ligt gewoon ontzettend hoog. Zij doen het momenteel beter dan iedereen, inclusief ons. Tegelijkertijd moeten wij zelf ook een betere job doen. Dat verwachten we dit weekend te laten zien."

Beter voorbereid

Na het raceweekend in Melbourne kwamen er ook vragen over de Mercedes-krachtbron. Zo was het fabrieksteam dominant met de één-twee, maar waren klantenteams McLaren, Williams en Alpine nergens te bekennen. Norris stelt dat er "eigenlijk altijd" nauw contact is met de High Performance Powertrains-afdeling van Mercedes en ontkent dat dit nu niet meer gebeurt.

"Aan het begin van het seizoen zijn er gewoon veel dingen die we nog proberen te begrijpen en uit te zoeken", verklaart Norris de grote verschillen. "Sommige dingen worden niet expliciet verteld – en dat hoeft ook niet altijd, want iedereen probeert zijn eigen voordeel te creëren."

Lando Norris weet dat McLaren meer uit de Mercedes-krachtbron moet halen. Foto door: Peter Fox / Getty Images

"Tegelijkertijd zijn er ook dingen die we zelf moeten uitzoeken. Hoe dat precies zit met regels over wat wel of niet gedeeld moet worden, dat weet ik niet precies. Dat is meer iets voor Andrea [Stella, teambaas] en de rest van het team."

"Maar we hebben altijd nauw samengewerkt en dat blijven we doen. En ondanks wat er is gezegd, waren er nog steeds veel dingen die we zelf niet volledig hebben onderzocht of gemaximaliseerd. Daarom is het eigenlijk ook een beetje irrelevant."

"Als wij zelf gewoon beter werk leveren en alles optimaal benutten, zouden we sowieso beter presteren. Maar doordat wij de nieuwe krachtbron later kregen, stonden we automatisch op achterstand ten opzichte van een team dat extreem goed presteert en beter voorbereid is dan wij konden zijn. Wij willen gewoon beter voorbereid zijn. Dat is eigenlijk het belangrijkste waar we om hebben gevraagd."

Ontdekken

Teambaas Andrea Stella gaf na de race in Australië aan dat McLaren "nog werk te doen" had in samenwerking met de HPP-engineers. Hij drong aan op een "intensivering" van die samenwerking. Norris benadrukt van zijn kant geen achterdocht te hebben dat Mercedes kwesties achterhoudt en dat McLaren "alles krijgt wat we willen" aan informatie.

"Ik denk echt niet dat daar een probleem zit. We zijn daar heel tevreden over", merkt Norris op. "Het probleem is gewoon dat we met al deze processen later zijn begonnen en daardoor niet zo goed voorbereid waren als we wilden. Zo simpel is het. We lopen in de eerste race eigenlijk achter de feiten aan, in plaats van dat we kunnen zeggen dat we alles perfect onder controle hebben."

"Er is dus een groot gat en we zijn onderweg nog dingen aan het ontdekken. In de Formule 1 is dat eigenlijk al te laat. Het heeft niets te maken met dat soort dingen. Het gaat er gewoon om dat wanneer je je niet goed voorbereid voelt en nog dingen moet ontdekken terwijl het seizoen al begonnen is, dat simpelweg niet de positie is waarin je wil zitten", besluit Norris.