Norris ondanks vliegende start F1-weekend Singapore voorzichtig

In Baku pakte McLaren na de zege van Oscar Piastri de leiding in het constructeurskampioenschap en op de eerste dag van het Formule 1-weekend in Singapore trekt het team de goede vorm door. Lando Norris was in de tweede training net het snelste op het Marina Bay Circuit, terwijl Oscar Piastri op relatief grote achterstand staat. Na afloop van de sessie staan de coureurs Sky F1 te woord. Ze zijn optimistisch over de kansen voor de rest van het weekend.

"De pace is goed en ik voel me ook goed. Het was ook wel een goede ronde. We doen ons best en we staan nu samen met Ferrari vooraan, maar dit was echt een hele goede ronde", legt Norris uit na zijn snelste tijd. Toch had hij liever gezien dat het gat met nummer twee Charles Leclerc wat groter was. "Charles is 0,8 [0,08 red.] achter ons en ik had gehoopt dat het gat wat groter zou zijn. Dat betekent dat ze rap zijn en dat Ferrari heel, heel snel is."

Norris zegt dat vanaf het eerste moment dat hij met de MCL38 het asfalt opzocht, het gevoel goed was. Daar schuilt volgens hem wel een gevaar in. "Het is een van onze sterke punten om ergens te komen en direct goed te presteren, maar we hebben de neiging om daarna niet dezelfde progressie te laten zien als de rest van het veld. Dat moet ik dus nog maar zien", aldus de rijder uit Bristol. "Het gaat dicht bij elkaar zitten, maar ik denk dat we goed zijn begonnen. Ik heb ook niet het idee dat we heel veel hoeven veranderen. Het gaat nu om perfectioneren en de laatste foutjes eruit te halen, zodat we iets sneller worden."

Piastri: Moeite om in het ritme te komen

Waar Norris dus een goede dag had, kende Piastri een lastigere vrijdag. De Australiër moest het begin van de eerste training aan zich voorbij laten gaan vanwege een probleem met de auto, waarna hij niet kon aanhaken bij het tempo van zijn teamgenoot. "Ik had moeite om in het ritme te komen", baalt de tweevoudig GP-winnaar. "Er zijn zeker wat dingen waar we het vanavond over moeten hebben. Ik voel me nu niet echt comfortabel [in de auto], om wat voor reden dan ook. Ik had niet het gevoel dat mijn [snelste] ronde goed was, maar ik had ook het idee dat de andere ook niet goed waren. Ik moet nu blijven proberen en wat extra's vinden om me comfortabel te laten voelen. Dat is het eerste, daarna moeten we de limiet opzoeken."