Norris ondanks P3 niet blij met zichzelf: "Voelt dan alsof je op pole moet staan"

Dankzij de upgrades die McLaren heeft geïntroduceerd in Oostenrijk en Groot-Brittannië heeft het team een flinke sprong gemaakt. Waar het begin dit jaar worstelde om punten te pakken, was McLaren op Silverstone de naaste achtervolger van Red Bull Racing. Voorafgaand aan het weekend in Hongarije had Lando Norris nog wel zijn twijfels over hoe competitief het team uit Woking zou zijn, maar die zorgen bleken onnodig. In de kwalificatie wisten Norris en Oscar Piastri door te dringen tot Q3, waar ze uiteindelijk de tweede startrij opeisten.

Norris geeft toe dat hij een klein beetje verrast is dat hij derde is geworden, vlak achter polesitter Lewis Hamilton en nummer twee Max Verstappen. Maar hij is ook teleurgesteld. "Als je binnen een tiende van de pole komt, voelt het alsof je op pole had moeten staan als je de ronde voor elkaar had gekregen. Als totaalplaatje ben ik blij dat het team goed werk heeft geleverd met de derde en vierde plaats voor ons. Het is tot nu toe dus een goed weekend. Maar als coureur ben ik nu niet de gelukkigste. Ik heb het gevoel dat ik te veel fouten heb gemaakt en dat kostte me vandaag de kop."

Norris legt uit dat er altijd kleine dingen zijn die beter hadden gekund. Zijn snelste ronde in Q3 was niet de zuiverste. "Er komt altijd risico bij kijken als je iets meer pusht, maar niks ernstigs. Ik weet niet wat het verschil was tussen mij en P1. Maar als het een tiende is, dan zat die tiende er zeker in. Het is dus frustrerend, maar ik ben blij. De derde plek is nog steeds een goede uitgangspositie voor morgen. Maar het is nog steeds een goede dag."

Op vrijdag liet Norris op de mediumband een goed tempo zien. Zijn lange run zag er zelfs beter uit dan die van polesitter Lewis Hamilton. Met het vertrouwen in die long runs zit het wel goed bij Norris. "Ik ben enthousiast. De race pace was vrijdag best sterk, waarschijnlijk net zo sterk als op Silverstone. Ik ben dus enthousiast, al is het wel een lastig circuit om op in te halen. Dat is waarschijnlijk waarom ik gefrustreerder ben dan ik normaliter zou zijn. Maar ik sta hier naast deze jongens en we hebben er twee auto's bij staan", doelt hij op het feit dat teamgenoot Oscar Piastri van plek vier begint. "Hopelijk kunnen we dat gebruiken om goede punten te pakken."