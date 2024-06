Met een tijd van 1.04.686 ging de pole-position voor de sprintrace op de Red Bull Ring naar Max Verstappen. De drievoudig wereldkampioen was 93 duizendsten van een seconde sneller dan zijn naaste belager Lando Norris. Laatstgenoemde had wellicht op meer gehoopt, aangezien hij recentelijk in Montreal en Barcelona de snelheid had om te winnen, ook al moest hij telkens de winst aan Verstappen laten.

Toch is Norris tevreden met zijn tweede startplek voor de Oostenrijkse sprint. “Redelijk goed, om eerlijk te zijn”, zei de McLaren-coureur in een eerste reactie na de sprintkwalificatie. Norris had gedurende de sessie moeite om in zijn ritme te komen. Derhalve is hij content met het relatief kleine gat naar polesitter Verstappen. “Tot mijn laatste ronde voelde ik me eigenlijk nooit echt comfortabel.”

“Dus ik ben blij dat het verschil net zo klein is als al het hele seizoen het geval is. Het maakte dus geen verschil. Het moet echter wel een goede ronde van Max zijn geweest, maar dit is een goede positie voor de race van zaterdag”, aldus Norris. Op de vraag of hij in de sprintrace de strijd met Verstappen kan aangaan, antwoordde hij: “Met waar we op dit moment staan wel, ja. Maar verder ben ik er niet zeker van.”

Piastri: “Paar bochten hadden beter gekund”

Oscar Piastri kwalificeerde zich in de andere McLaren als derde, op ruim drie tienden van een seconde van Verstappen. De Australiër weet waar hij het heeft laten liggen. “Deze positie is prima, maar in mijn laatste ronde waren er een paar bochten die beter hadden gekund”, vertelde Piastri, die het afgelopen weekend in Spanje nog lastig had en vanaf P9 zevende werd. “Het is goed om te weten waar ik de tijd heb laten liggen. Vorige week was zwaar, maar we zijn terug op snelheid. Het gat naar Max is niet groot. Ik maakte ook wat foutjes in mijn ronde, dus we zitten zeker in de mix.”

Video: Samenvatting van de sprintkwalificatie in Oostenrijk