Norris nipt sneller dan Verstappen in eerste training GP Spanje

Na een uitstapje naar Canada is de Formule 1 terug in Europa en wel op een baan die de teams door en door kennen: het Circuit de Barcelona-Catalunya. Behalve dat hier sinds 1991 de Grand Prix van Spanje wordt verreden, was de omloop bij Montmeló in het verleden ook altijd een populaire plek om te testen in de winter. Dat laatste niet alleen vanwege de zuidelijke ligging en daarmee doorgaans gunstigere temperaturen in de wintermaanden, maar ook omdat de Catalaanse piste een goede mix aan bochten biedt. Om die reden wordt de Spaanse Grand Prix vaak als goede graadmeter gezien voor de rest van het seizoen.

Ook is de Grand Prix van Spanje traditioneel een race waar veel teams upgrades op hun auto’s introduceren en dat is dit jaar niet anders. Zo heeft Red Bull Racing heeft de inlets van de sidepods onder handen genomen, Ferrari de achtervleugel, enginecover en diffuser aangepast en Aston Martin de voorwielophanging herzien voor de tiende race van het seizoen.

Onder zonnige omstandigheden en bij een temperatuur van 25 graden trokken de coureurs om 13.30 uur de baan op voor de eerste training van het Spaanse raceweekend. Het merendeel van de rijders deed dit op de harde compound van Pirelli, waarop Max Verstappen in de openingsfase van de sessie het snelste ging met een tijd van 1.15.424. Sergio Pérez stond na de eerste runs op een seconde van zijn Red Bull-teamgenoot zesde in de tijdentabel. “Is er iets met het gaspedaal?”, vroeg de Mexicaan over de boordradio. “We hebben te veel last van onderstuur bij het uitkomen van de bochten.” Race-engineer Hugh Bird antwoordde daarop: “Negatief. We praten erover in de garage.” Carlos Sainz meldde vroeg in de sessie ‘no power’ te hebben, maar kon na instructies van de pitmuur zijn weg vervolgen.

Na een half uur wisselden de coureurs naar de zachtere compounds. George Russell nam de eerste stek in de tijdenlijst van Verstappen over door op mediums een 1.14.753 te rijden, waarna Carlos Sainz op dezelfde compound nog twee tienden sneller ging. Verstappen koos ervoor om met de soft te gaan rijden en keerde terug bovenaan met een tijd van 1.14.252, die Lando Norris korte tijd later nipt verbeterde door rond te gaan in 1.14.228. Vervolgens verloor Fernando Alonso een stukje van zijn voorvleugel op de kerbstones bij de negende bocht. Het onderdeel kwam niet ver van de racelijn terecht, waarop de racedirectie besloot de rode vlag uit te hangen.

Na een korte onderbreking keerden de rijders terug op het circuit. Snellere rijden werden er echter niet meer gereden. Norris eindigde de eerste vrije training dus bovenaan, op de voet gevolgd door Verstappen, die in de slotfase nog meldde dat zijn koppeling in de anti-stall bleef gaan. Sainz was goed voor de derde tijd na op de medium band een 1.14.572 te hebben gereden. Russell liet, eveneens op mediums, de vierde tijd noteren door nog geen halve tiende langzamer te gaan dan Sainz. Pérez completeerde de top-vijf op een halve seconde van Verstappen. Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Esteban Ocon, Fernando Alonso en Alexander Albon tekenden voor de zesde tot en met de tiende tijd.

Charles Leclerc was slechts elfde en liet over de boordradio weten dat er iets vreemds was met de koppeling in zijn Ferrari. Pierre Gasly, die achter Valtteri Bottas de dertiende tijd reed, was ook niet te spreken over zijn auto. “Ik denk dat er iets mis is met de auto. Ik kan er helemaal niet mee rijden”, deelde hij mee, alvorens zijn Alpine terug naar de pits te brengen. Oliver Bearman kwam tijdens de eerste oefensessie met de auto van Nico Hülkenberg in actie. De vrijdagcoureur van Haas noteerde de negentiende tijd en was daarmee alleen sneller dan RB-coureur Yuki Tsunoda, die met technische problemen leek te kampen.

De tweede vrije training op het circuit van Barcelona begint om 17.00 uur.

Video: Rode vlag tijdens de eerste F1-training in Spanje

Uitslag eerste training F1 GP van Spanje: