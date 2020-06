Norris ’niet heel verrast’ door Ricciardo’s overstap naar McLaren

Ricciardo werd een kleine maand geleden aangekondigd door de Britse renstal. De Australiër neemt de plek in van Carlos Sainz Jr., die Sebastian Vettel opvolgt bij Ferrari. "Dat Daniel bij McLaren komt, was voor mij niet zo heel verrassend", zegt Norris tegen Motorsport.com. "Dat Carlos McLaren verlaat voor Ferrari en Vettel bij Ferrari vertrekt, vond ik grotere verrassingen. Vooral dat laatste kwam een beetje als een schok, want niemand had verwacht dat Seb dit zou gaan doen. Toen duidelijk was dat Seb niet bij ging tekenen, wist je dat er nog meer dingen stonden te gebeuren. Daarvoor leek iedereen nog redelijk zeker van zijn plek. Carlos is er vervolgens voor gegaan en heeft het zitje bij Ferrari weten te krijgen. Dat heeft hij goed gedaan. Ik ben blij voor hem."

"Maar dat nieuws van Ricciardo kwam voor mij niet zo heel erg als een verrassing", aldus Norris, die volgende maand aan zijn tweede jaar bij het team uit Woking begint. "Ik was er natuurlijk van op de hoogte dat McLaren hem voor 2019 al wilde hebben, dus ik wist dat hij bij het team op de radar stond. Doordat McLaren het vorig jaar beter heeft gedaan dan Renault, is hij misschien toch anders tegen de zaak aan gaan kijken."

'Ricciardo kan McLaren verbeteren'

Norris denkt dat Ricciardo van grote waarde kan zijn voor McLaren. "Hij heeft ervaring met het winnen van races”, vertelt de Brit. “Carlos is een extreem goede coureur, maar hij heeft dat niet. Daniel heeft in het algemeen wat meer ervaring met het werken voor topteams. Hij weet precies wat nodig is om races te kunnen winnen. Hij zal er mentaal hierdoor ook net iets anders in staan dan Carlos en ik."

Voor Norris wordt het de eerste keer dat hij een andere teamgenoot krijgt bij een renstal. "Ik heb nooit langer dan een jaar in dezelfde klasse gereden, afgezien van mijn eerste jaren in de karting. Dit wordt nu mijn tweede jaar in de Formule 1. Ik heb nog nooit in de situatie gezeten dat ik bij een team bleef en een andere teamgenoot naast me kreeg, dus ik weet niet echt wat ik moet verwachten. Dit is allemaal nieuw voor me", aldus Norris. "Daniel heeft gewerkt met een team dat in staat is om races te winnen en weet wat een team moet kunnen, dus op dat vlak kan ik wel iets van hem leren. Dat is voor mij het meest waardevolle aan dit alles. En hij kan het team natuurlijk ook verder helpen verbeteren. We zullen het volgend jaar allemaal wel zien."

Met medewerking van Luke Smith en Stefan Mackley