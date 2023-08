Na de upgrades geïntroduceerd in Oostenrijk was al zichtbaar dat McLaren een stap gezet heeft, maar pas een race later op Silverstone plukte de renstal de vruchten van de hernieuwde MCL60. Lando Norris scoorde voor een uitzinnig thuispubliek een tweede plek, om een week later in Hongarije dit kunstje te herhalen. Ondanks de betere prestaties is de jonge Brit nog niet geheel tevreden met zijn auto. "Hij past gewoon niet bij mij", vertelt Norris. "Ook niet bij Oscar want we hebben dezelfde aanmerkingen op de auto. Net als ik vorig jaar had met Daniel [Ricciardo], we hadden dezelfde aanmerkingen elke dag, ieder weekend weer. Het is moeilijk te beschrijven, want we moeten de auto op een bepaalde manier besturen. Dat is niet de manier die ik wil, of de manier die ik leuk vind."

De uit Bristol afkomstige rijder legt uit waardoor de bolide niet bij zijn rijstijl past. "Ik wil met de auto met een minimumsnelheid in een U-vorm de bocht door kunnen", verklaart de 23-jarige coureur. "Dat is nu het laatste wat ik met deze auto kan doen. Ik moet de auto meer dan ooit in een V-vorm door de bocht sturen en ik ben daar nooit fan van geweest. Ik hou daar niet echt van." Ook over de zwakke punten van de MCL60 is Norris open: "De auto wil alleen in een rechte lijn remmen en op het rechte stuk wil hij niet eens snel gaan! We zijn wel goed in het op die manier remmen, waardoor we zo snel sneller waren in de natte omstandigheden. Ik wil niet zeggen dat we altijd snel zijn op een natte baan, maar meer op circuits waar dat belangrijk is zoals in Monaco. Het zorgt namelijk voor meer vertrouwen en een betere bandentemperatuur. Dat is wanneer we snel zijn, we namelijk helemaal niet zo snel in de bochten op een nat circuit. Er zijn dus verschillende factoren waardoor we competitief kunnen zijn."

Wat voor Norris het snelst aangepast moet worden bij zijn werkgever, is dat de auto op verschillende manieren gereden kan worden. "Ik wil graag verschillende lijnen en op verschillende manieren rijden. Zelfs als de wind draait, de omstandigheden veranderen, het benzineniveau anders is en de banden slijten moeten we de auto op een bepaalde manier besturen. Dat is niet wat ik wil en wat me veel aanpassingstijd kost en het is ver weg van hoe ik in de auto wil rijden."

Langzame bochten een probleem

Waar volgens de Brit ook nog veel te behalen is, is in de snelheid van de langzamere bochten. De McLaren-rijder erkent dat ook andere teams daar moeite mee hebben, maar zegt wel dat zijn werkgever er meer last van heeft dan de concurrentie. "Wij zijn de langzaamste op dat gebied", verklaart Norris. "Daarom is de rest niet zoveel slechter dan wij. We zijn op dit gebied al vijf jaar de langzaamste en we kunnen het nog niet oplossen. Op geen enkel moment konden we doorschakelen en denken: 'We zijn te langzaam, misschien moeten we sneller worden'. Onze snelheid was namelijk altijd goed, maar in combinatie met deze banden is het extreem moeilijk om goed te rijden. Rechtdoor rijden wil de auto graag, hij wil niet graag een bocht maken. Onze auto moet op een of andere manier om dit probleem heen gebouwd worden, maar dan komen er weer andere problemen boven." De nummer acht in de huidige WK-stand vermoedt waar zijn team moet verbeteren: "Op het gebied van aerodynamica, maar ook het besturen moet beter en dat heeft niet alleen een aerodynamische oorzaak. Verbeteringen op het gebied van aerodynamica zijn wel de makkelijkste aanpassingen die er zijn, ook om meer performance te genereren."

Met alle verbeteringen verwacht de coureur niet dat McLaren de stap naar de winst kan zetten. "Zelfs als we dezelfde load als Red Bull hebben, komen we te kort in de langzame bochten. We hebben namelijk niet voldoende balans in deze bochten. Het is dus niet alleen aerodynamisch, maar ook mechanisch. We moeten alles bij elkaar zien te krijgen en met kleine trucjes ervoor zorgen dat we onze performance beter krijgen."