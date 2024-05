Norris niet overmoedig na F1-zege Miami: "Nog steeds het derde team"

De sensationele overwinning van Lando Norris – de eerste voor McLaren sinds 2021 – was vooral te danken aan een enorme upgrade van de McLaren MCL38. Die sprong voorwaarts iets waar ze in Woking trots op zijn, maar Norris waarschuwde tijdens de persconferentie voorafgaand aan de race in Imola voor al te veel optimisme. Volgens de Engelsman staat zijn team nog steeds derde in de pikorde achter Red Bull en Ferrari.

Teamgenoot Oscar Piastri vulde aan dat hij zich niet meer aan voorspellingen waagt. "Het is lastig om te weten waar we nu staan", woog de Australiër zijn woorden zorgvuldig. "We gingen naar China en Miami met de gedachte dat we het daar wat moeilijker zouden krijgen, maar dat werden uiteindelijk onze competitiefste weekends. Ik denk dat we hebben geleerd om niet meer te voorspellen hoe we het gaan doen, maar gewoon te zien hoe we het doen."

Oscar Piastri, McLaren Foto door: Alexander Trienitz

Norris vond verder dat McLaren nog lang niet is waar het zijn moet en dat er nog veel werk valt te verzetten alvorens het team kandidaat is voor een regelmatige overwinning of zelfs maar aan een (constructeurs-)titel kan denken. "Met de vooruitgang die we boeken en de upgrades die we hebben gebracht is er geen reden om daar nee tegen te zeggen", legde hij uit. "Maar ik weet wel dat het veel meer vergt om consequent en elk weekend te presteren. Elke keer onder druk moet leveren – in de kwalificatie en in de races – dat is iets waar ik naar uitkijk. Meer racen tegen Max en meer racen tegen de Ferrari's. Dat is iets wat we nog niet eerder hebben gedaan."

Daarbij verliest hij niet de realiteit uit het oog, verzekerde Norris. "Ik ben niet overmoedig, maar ik ben ook niet te onzeker. Ik heb het gevoel dat ik een goede balans heb tussen accepteren waar we staan en ik denk nog steeds dat we op dit moment het op twee na beste team zijn, maar dat kan veranderen als we hier weer een goed weekend hebben."