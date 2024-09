Norris: Had niet meer kunnen vragen van resultaat in F1-race Baku

Op de zaterdag in de Formule 1 Grand Prix van Baku was Lando Norris nog de schlemiel, want in Q1 viel de McLaren-rijder af. Op de grid stond hij op de vijftiende plaats, maar na 51 ronden kwam de Brit als vierde over de streep. Vooral het inhalen van Max Verstappen in de slotfase van de race deed hem goed, want daardoor loopt hij alsnog wat punten in in de strijd om het wereldkampioenschap. Na afloop van de race was Norris meer dan tevreden met het resultaat.

"Ik denk niet dat ik meer dan dit had kunnen vragen. Het is veel meer dan ik kon van dit weekend kon verwachten", begint een opgeluchte Norris tegenover onder andere Motorsport.com. "Vierde is een uitstekend resultaat, zeker omdat we op snelheid beter waren dan Max [Verstappen]. De pace en strategie waren erg goed. Ik bedoel, de auto was bijna aan het vliegen. Zo goed was het."

Dat dan de zaterdag zo tegenviel, doet hem extra pijn. "Het maakt me alleen nog maar gefrustreerder over de zaterdag en hoe dom dat met die gele vlag was", vertelt Norris, die benadrukte hoe blij hij was met het finishen op de vierde plek. "Ik zou al blij zijn met een achtste plek, want het is natuurlijk zo dat de top-vier teams voor me zouden eindigen. Ik lag wel vrij snel tiende, ik denk zo'n vier, vijf ronden na de start. Die start was ook goed, zeker omdat ik als enige om me heen op de harde band begon. De rest had eerst mediums. Dat was een ideale kickstart voor deze dag."

Verrast dat Verstappen te pakken was

Zoals gezegd kon Norris in de slotfase nog een plek van Verstappen pakken, waardoor het gat naar de kop van het WK nu 59 punten is. "Ik was daardoor wel wat verrast", erkent Norris. "Als je als vijftiende start, verwacht je niet dat je hem kan verslaan, zeker niet toen ze allemaal een pitstop hadden gemaakt en achter me stonden. Ik zat toen [virtueel] 20 tot 22 seconden achter hen. Ik kon daarna een gat bouwen [naar Verstappen], een pitstop maken en uiteindelijk hem [Verstappen] weer inhalen. Ik had niet gedacht dat dit mogelijk zou zijn."