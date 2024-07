Tijdens de tweede vrije training op de Hungaroring kwam Norris tot een 1.17.788. Daarmee liet hij regerend wereldkampioen Max Verstappen ruim twee tienden achter zich en eindigde hij de eerste dag van het Hongaarse Formule 1-weekend bovenaan.

Ondanks dat zijn naam aan het einde van de vrijdag bovenaan prijkte in de tijdenlijst, laat Norris weten dat het niet allemaal hosanna is bij het team van McLaren. “We hebben wel de snelheid in de auto, maar je kan een snelle auto hebben die makkelijk te besturen is - en dat is idealiter het geval - en een snelle auto die iets meer op de rand is en iets moeilijker is om mee te rijden”, zegt Norris, die in de eerste training nog de zesde tijd reed. “Ik had vandaag wel een goed gevoel in de auto, maar zou het graag nog iets comfortabeler hebben, zodat ik meer dan één snelle ronde kan rijden op een dag.”

Het is bijzonder warm in Hongarije. Vooralsnog heeft Norris daar geen last van. “Maar zondag gaat voor ons allemaal een uitdaging worden. Het zal dan zaak zijn om gehydrateerd te blijven en te drinken wat je moet drinken. Maar los van het fysieke maakt de warmte het vooral mentaal erg zwaar”, merkt hij op. “Normaal gezien is dit een vrij fysieke baan, maar op de een of andere manier valt dat dit jaar wel mee. Het is echter vooral dat je heel veel zweet en energie verliest.” En dat zorgt ervoor dat het lastig is om gefocust te blijven. Norris: “Geen fouten maken, dat wordt de grootste uitdaging.”

Video: Samenvatting tweede training GP van Hongarije