De coureur van McLaren kwam tijdens de tweede oefensessie voor de Grand Prix van België tot een 1.42.260, waarmee hij Oscar Piastri en Max Verstappen ruim twee tienden achter zich liet. Ondanks dat zijn naam bovenaan prijkt in de tijdenlijst, heeft de Brit nog geen goed gevoel in zijn MCL38.

“Het is nog steeds niet makkelijk, het zit nog steeds dicht bij elkaar”, zegt Lando Norris na het verlaten van de auto. “Red Bull is op het moment heel erg snel en het was nog wel tricky. Ik voelde me gewoon niet helemaal comfortabel in de auto vandaag. Ik hoop dat ik morgen een beter gevoel in de auto heb. We gaan proberen om een paar dingen te verbeteren en dan zien we wel weer verder.”

“Het mag er dan misschien wel goed uitzien in de tijdenlijst, maar ik voelde me niet supercomfortabel op de baan”, vervolgt hij. “Hopelijk is het gevoel beter als ik wat meer in een ritme ben gekomen.” Norris heeft nog geen panklare ideeën over hoe het gevoel in de auto te verbeteren. “Nee, ik ben nog een paar seconden uit de auto. Maar ik denk niet dat er heel veel gedaan hoeft te worden. We zitten tegenwoordig sowieso meteen binnen een paar millimeter van de ideale situatie. Je gooit de auto dus niet helemaal meer om voor de volgende dag. Als je dat wel moet doen, dan heb je voorafgaand aan het weekend je huiswerk niet goed gedaan!”

Norris denkt dat het betere gevoel dus vooral bij hemzelf vandaan moet komen. “We hebben ons dus goed voorbereid en hebben een goede afstelling voor de auto. Maar van mijn kant heb ik nog niet het gevoel dat ik wel even naar buiten ga om een perfect rondje te rijden.”



‘Je kan Max nooit uitvlakken’

Bij Oscar Piastri klonk opvallend genoeg een veel positiever geluid, ondanks het verschil van twee tienden met zijn McLaren-stalgenoot. “Dit was een sterke dag van ons”, laat de coureur uit Melbourne weten. “In de eerste training zagen we er redelijk snel uit en in de tweede training waren we nog iets sterker. Ik heb dan ook het gevoel dat we er wel goed voor staan.”

“Het was een soepele dag en we hebben alles gedaan wat we wilden en alles geleerd wat we konden”, gaat hij verder. “Het gevoel is goed, maar kijkend naar de weersverwachting voor morgen heb ik daar waarschijnlijk niets aan”, lacht hij. “Nee, het was een prima eerste dag.”

Een gridstraf van tien plekken voor Max Verstappen maakt het leven van McLaren dit weekend mogelijk iets gemakkelijker. “Zeker. Het is in elk geval beter dan dat hij vooraan start”, zegt Piastri met een glimlach. “Maar ik denk niet dat je hem kan uitvlakken. Red Bull is de afgelopen paar jaar altijd erg snel geweest op dit circuit en ze zien er dit weekend ook weer snel uit. Ik verwacht dat hij door het veld naar voren komt. Maar dat we wat verder naar voren starten, zal ons zeker een beetje helpen.”

Video: Samenvatting tweede F1-training in Spa