Vorig jaar begon er een nieuw tijdperk in de Formule 1. Om auto’s elkaar beter te kunnen laten volgen, kwam er een nieuw technisch reglement. Auto’s moesten downforce genereren via de vloer, in plaats van hoofdzakelijk de vleugels. Door alle vleugeltjes en bargeboards creëerden de wagens tot en met 2021 veel vuile lucht, waardoor je nooit lang dicht achter je voorganger kon rijden.

De nieuwe wagens bleken echter meerdere andere problemen te veroorzaken. Zo waren de auto’s erg zwaar en stijf. Ook staken problemen als porpoising de kop op, het effect dat een auto doet stuiteren op een recht stuk door lucht die onder de vloer doorgaat. McLaren F1-coureur Lando Norris is überhaupt geen fan van de nieuwe generatie F1-bolides. "Vergeleken met vorig jaar haat ik het om in deze auto’s te rijden", zei Norris aan het einde van het F1-seizoen van 2022 tegen Mirror. "Het is een andere uitdaging. Ik zou niet zeggen dat de auto's van 2022 zo fijn zijn als die van voorgaande jaren, alleen al qua comfort en de manier waarop je over de kerbs gaat. Je bent nu wat beperkter."

Beperkter in set-ups

Ook in de garage kun je volgens Norris minder uitrichten onder de nieuwe regels. "Zelfs met de set-ups ben je wat beperkter. Over het algemeen stellen we de auto zo laag en zo stijf mogelijk af, en dan maken we hem wat losser als hij te stijf is. Zo gaat het in principe elk weekend, terwijl er in voorgaande jaren altijd veel meer moest worden bijgesteld en geëxperimenteerd en we elk weekend uitkwamen bij verschillende oplossingen. Dat is nu niet het geval. We kunnen in zekere zin minder spelen met de echte afstelling." Komend seizoen worden de auto’s een stukje lichter en gaat de rijhoogte omhoog. Toch is Norris niet overtuigd. “Tenzij er grote veranderingen zijn, weet ik het niet.”

De auto’s simpelweg meer downforce geven is ook geen optie volgens de Brit, omdat de problemen met de vuile lucht weer volledig terugkomen. "Het kan alleen maar erger worden, want hoe meer downforce je op de auto zet, hoe erger de turbulentie wordt," zei Norris. "Ik weet het niet zeker, maar ik verwacht dat het volgen moeilijker naarmate de auto's veranderen en de downforce toeneemt. Dat is hoe het werkt, tenzij de FIA andere oplossingen invoert om een einde te maken aan sommige veranderingen die veel van de 'vuile lucht' hebben veroorzaakt."