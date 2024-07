Max Verstappen stevende in de Grand Prix van Oostenrijk af op een vrij comfortabele overwinning, met Lando Norris op een onbedreigde tweede plaats. In de laatste stint, ingeleid door een langzame pitstop van Verstappen, dichtte Norris echter ineens het gat naar de leidende Red Bull. Norris waagde meermaals een inhaalpoging. Daarbij ging het er hard aan toe, maar de eerste paar keer liep het goed af.

Tot in de 64ste ronde. Norris wilde Verstappen voorbij in bocht 3. De McLaren-coureur zat aan de buitenkant, waarna hij werd aangetikt door Verstappen. De drievoudig wereldkampioen verdedigde de binnenkant, maar ging bij het insturen voor de bocht weer iets terug naar buiten. Norris kon geen kant op en beide rijders maakten contact met elkaar. Dat leverde hen allebei een lekke band op. Voor Norris betekende dat einde wedstrijd, Verstappen finishte - inclusief een tijdstraf van tien seconden wegens het veroorzaken van de touché - nog wel als vijfde.

“Er zijn regels voor wat wel en niet mag. Hij deed dingen die niet mogen, maar werd daar niet voor bestraft”, zegt Norris als eerste in gesprek met onder meer Motorsport.com, doelend op zijn eerste inhaalpoging. Daarbij bewoog Verstappen in de ogen van Norris in de remzone. Norris had dit niet helemaal van Verstappen verwacht. “Ik verwacht een pittig gevecht tegen Max. Ik weet wat ik van hem kan verwachten: agressie, de limiet opzoeken en dat soort dingen. Maar alle drie de keren deed hij dingen die gemakkelijk tot een botsing kunnen leiden. Op een bepaalde manier leek het een beetje roekeloos.”

"Max zag er een beetje wanhopig uit"

McLaren - en Norris in het bijzonder - is de laatste races een flinke uitdager geworden van Red Bull en Verstappen. “Hij zag er een beetje wanhopig uit”, vervolgt Norris over Verstappen. “Dat is niet nodig, hij heeft al zoveel overwinningen. Maar hij leek een beetje wanhopig en deed alles wat hij kon om me niet voorbij te laten. Ik wist dat het agressief ging worden. Dus in dat opzicht ben ik niet verrast, maar ik had een pittig, eerlijk en respectvol gevecht verwacht. Racen op het randje, maar dat was het voor mijn gevoel niet.”

De eerdere duels tussen Verstappen en Norris waren wel met respect. Op de vraag of er in Oostenrijk een grens is overschreden en hij zijn aanpak tegen Verstappen moet veranderen, antwoordt Norris: “Nee, ik denk niet dat ik iets moet veranderen. Ik bedoel: ik zat aan de rand van de baan, ik weet niet wat ik anders had kunnen doen. Hij is altijd al een beetje zo geweest. Ik heb veel respect voor Max en voor wat hij presteert, maar er zijn momenten waarop ik denk dat hij misschien iets te ver gaat. Voor mijn gevoel was dat vandaag een beetje het geval.”

“Het was een incident en ik weet ook dat deze dingen kunnen gebeuren”, relativeert Norris. Toch baalt hij behoorlijk van de nulscore. “Ik ben teleurgesteld. Hij heeft mijn race geruïneerd en mijn auto gesloopt. Deze onderdelen kunnen de prullenbak in, maar we hebben qua upgrades en budgetplafond niet heel veel ruimte gezien het gevecht waar we in zitten. Mijn hele auto is kapot, terwijl we al deze onderdelen volgende week nog nodig hadden gehad. Dit is niet alleen een terugslag voor wat er nu op de baan is gebeurd, het is ook alles dat we meedragen naar Silverstone en zijn benadeeld door… Ja, ik had iets meer van hem verwacht. Vanuit mijn oogpunt deed hij drie keer iets oneerlijks, maar hij kreeg geen waarschuwing. De laatste keer deed hij het weer en heeft hij voor ons allebei de race verpest.”

Norris en Verstappen staan bekend als goede vrienden. Op de vraag of ze de lucht gaan klaren, legt Norris de bal bij Verstappen: “Dat is niet aan mij om te zeggen, maar aan hem.”

