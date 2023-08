Na de kwalificatie was McLaren-coureur Lando Norris niet in een feeststemming, ondanks dat hij een tweede tijd noteerde. De Brit wist echter niet dat de zondag voor hem nog minder goed zou verlopen. In plaats van een tweede plek finishte de 23-jarige coureur als zevende. Een bittere pil voor Norris, die op meer had gehoopt.

"Ik wil er niet te veel over zeggen, maar het is duidelijk dat we de verkeerde keuze hebben gemaakt", vertelt Norris teleurgesteld aan onder andere Motorsport.com. "Het was een slechte keuze en we moeten daar goed naar kijken en daarover discussiëren. We hebben er dit seizoen namelijk al een paar meer gemaakt. We hebben te veel posities verloren en te veel punten laten liggen door het seizoen heen. We konden het in de tweede helft van de race goed maken. Niet helemaal, maar na de tweede stop hadden we George [Russell] ingehaald. De eerste stop, die was niet goed [getimed]."

De situatie deed enigszins denken aan de Grand Prix van Rusland van 2021. Ook toen reed Norris te lang op slicks door. Destijds vergooide hij daarmee zijn kansen op de overwinning. Gevraagd of McLaren moeite heeft met de juiste keuze te maken tijdens wisselende omstandigheden, vertelt Norris dat hij altijd de verkeerde beslissingen onthoudt: "Maar ik denk niet dat we deze twee met elkaar kunnen vergelijken. We hebben volgens mij wel wat stappen gezet en hebben goede progressie laten zien. Een dag als deze laat wel zien dat we nog een hele weg te gaan hebben."

Norris ziet de race op Zandvoort als een gemiste kans op meer punten: "Het gaat soms om pace en soms om strategie. Vandaag was de strategie hetgeen wat het voor ons verpest heeft. De pace was prima, maar niet goed genoeg vergeleken met de Astons. Vergeleken met de Mercedes was het verschrikkelijk. Dat laat zien dat onze race pace ten opzichte van het kwalificatietempo nog wat tekortkomt. Onze snelheid over één ronde is veel competitiever dan die over een hele race, dat wordt steeds duidelijker. We doen er alles aan om stappen te zetten, maar voor nu zijn we daar mijlenver vanaf."

Norris: Duel met Russell was puur racen

Terwijl het veld na de rode vlag weer werd losgelaten, clashte Norris nog even met zijn landgenoot George Russell. "De auto's hebben tegenwoordig zulke scherpe onderdelen, dat als je ook maar iets raakt het lijkt alsof je vier lekke banden hebt. Het was gewoon goed racen en het was close, we waren wiel-aan-wiel. Ik vind het jammer dat het zo afgelopen is, maar ik zou het nu niet anders gedaan hebben."