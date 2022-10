De Formule 1 besloot in 2019 om langzaam maar zeker afscheid te nemen van de bandenwarmers. In 2021 mochten banden nog tot maximaal 100 graden opgewarmd worden voor de start van een sessie, dit jaar is dat maximaal 70 graden. In 2023 gaat de maximumtemperatuur vervolgens naar 50 graden voordat in 2024 een verbod op bandenwarmers van kracht wordt. Het zou vooral een maatregel zijn om kosten te besparen, zo motiveerde men het voornemen vorig jaar. Vorige week werd in Austin met de banden voor 2023 getest en hielden de teams zich ook aan het nieuwe voorschrift om de band niet verder op te warmen van 50 graden.

Max Verstappen gaf aan niet gelukkig te zijn met de ontwikkeling en verwacht veel crashes als de bandenwarmers helemaal in de ban gedaan worden. McLaren-rijder Lando Norris sluit zich aan bij de lezing van de wereldkampioen. “Ja, we gaan veel crashes zien”, reageert hij. “Tijdens de bandentest in Austin waren de condities optimaal voor het opwarmen van de banden. Het was warm, het asfalt was heet, de eerste sector is heel snel waardoor je temperatuur kunt opbouwen. En het was niet fijn. Het is makkelijk om de voorbanden te blokkeren, makkelijk om de achterbanden te blokkeren. Het is heel onvoorspelbaar. Dus stel je eens voor als we op een koude baan naar buiten gaan of dat het asfalt nog een beetje vochtig is. Iedereen gaat op een gegeven moment crashen. Geen enkele coureur wil dat dit doorgaat.”

Veiligheid in het geding

Formule 1-coureurs praten onderling in de Grand Prix Drivers Association over het opschorten van het verbod, maar voorlopig heeft de mondiale autosportbond haar koers nog niet gewijzigd. De Engelsman meent dat de huidige Formule 1-wagens niet geschikt zijn om op de baan op te sturen zonder dat de banden op temperatuur gebracht zijn. “De veiligheid is het probleem, naast dat het niet fijn is om zo te rijden is het ook nog eens niet veilig”, gaat Norris verder. “Het huidige Formule 1-tijdperk is op een hele specifieke manier ontworpen met de aerodynamica en dergelijke, het is niet gemaakt om op koude banden naar buiten te gaan. Het is niet zoals de Formule 2 of Formule 3 waar je zomaar iets kunt doen. Zo werkt het niet. We zullen er met de coureurs zeker over praten, net als met de GPDA.”