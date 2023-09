Norris: "Verstappen is de beste coureur van het F1-veld"

De afgelopen tijd hebben Max Verstappen en Lando Norris al vaker geflirt met het idee van een toekomst als teamgenoten. Beide coureurs, die naast de baan goede vrienden zijn, voelen er wel wat voor om naast elkaar in dezelfde auto te rijden. Norris grapte al dat hij een uitnodiging had gestuurd naar Verstappen om naar McLaren te komen, terwijl Verstappen gekscherend wees naar het contract van Norris dat tot en met 2025 loopt: "Dat was dan misschien niet het handigste om te doen!"

Over dat scenario is dus al wat gedroomd, maar Norris durft niet te zeggen of hij als teamgenoot van Verstappen toch vatbaar zou zijn voor een strijd zoals Mercedes-teamgenoten Lewis Hamilton en Nico Rosberg in 2016. "Ik heb geen idee omdat ik me niet in zo'n situatie heb bevonden", zegt Norris. "Dus ik kan er geen antwoord op geven." Zelf heeft Norris naar eigen zeggen nog maar weinig ellende meegemaakt met zijn teamgenoten. "Ik heb nooit gespannen of slechte momenten gehad. Ik heb het gevoel dat ik een van de betere teamgenoten ben die zich niet laat afschrikken door sommige dingen. Het is niet dat het me minder kan schelen. Maar ja, ik ben niet zo aangedaan als andere coureurs door dingen die kunnen gebeuren."

Norris heeft liever een goede band met zijn teamgenoot. "Ik ben altijd een coureur geweest die openstond voor gezelligheid en plezier, omdat ik op die manier meer van mijn leven geniet", legt de McLaren-coureur uit. "En ik geniet van mijn leven. Zo simpel is het. Maar die situaties kunnen zich voordoen en kunnen zich ontwikkelen. Maar ik heb me nooit in die situatie bevonden omdat ik niet om zeges heb gestreden met Oscar of met een van mijn teamgenoten. Ik zeg dus niet dat het niet zal gebeuren. Het kan, maar ik heb dat punt nog niet bereikt."

Beste coureur van het veld

Een directe strijd met Verstappen is voor elke coureur op dit moment een flinke uitdaging. Ook Norris weet dat geen van de andere coureurs het naar zijn zin zal hebben als teamgenoot van de dominerende Nederlander. "Het is altijd anders als je teamgenoten bent", gaat Norris in op de vraag hoe het dan zou zijn met Verstappen als teamgenoot. "Max heeft een heel ander karakter. Hij is erg rechttoe rechtaan, dat bewonder ik. En hij is de beste coureur van het veld. Op dit moment denk ik niet dat iemand het leuk zou vinden om het tegen hem op te nemen. Ik denk niet dat iemand daar aankomt en helemaal gelukkig zal zijn. En als ik verslagen zou worden door mijn teamgenoot, zou ik niet blij zijn. Dus ja, ik heb geen idee. Het is gewoon een ander deel van de Formule 1 dat ik nog niet heb meegemaakt."

In het verleden heeft Norris wel eens gesproken met Red Bull over een mogelijke samenwerking. De Brit heeft dat zelf aangegeven, maar ook Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft meermaals toegegeven dat Norris op het lijstje van de energiedrankjesfabrikant stond. Onlangs noemde de Oostenrijker het nog 'jammer' dat Norris tot en met 2025 vastligt bij McLaren en stelde dat de Brit 'heel goed' bij het team zou passen. Ook in Singapore bevestigt Norris dat hij in het verleden door Red Bull is benaderd. Maar is er ook dit jaar sprake van geweest? "Nee", luidt het duidelijke antwoord.