“Norris net zo snel als iedere andere F1-coureur”, stelt Brown

In de eerste zeven Grands Prix van het Formule 1-seizoen 2021 eindigde Lando Norris zesmaal in de top-vijf (hij werd achtste in Spanje) en stond in Imola en Monaco op het podium. Daarmee is hij bezig aan zijn beste seizoen tot nu toe. Teamgenoot Daniel Ricciardo moet nog wennen aan zijn nieuwe werkgever maar krijgt de McLaren steeds meer onder de knie. Daarbij wordt hij geholpen door de goede input en snelheid van zijn jongere teammakker. McLaren CEO Zak Brown is lovend over beide coureurs.

“We moeten niet vergeten dat we dit jaar maar de helft van het aantal testdagen beschikbaar hadden, en we tijdens de tests ook nog bezig waren om de nieuwe power unit te leren kennen”, zegt Brown over de gewenningsfase van Ricciardo. “We zien dat Daniel elk weekend sneller wordt. Zijn werkethiek is geweldig, zijn attitude is geweldig en hij en het team werken steeds nauwer samen. Ik heb er extreem veel vertrouwen in dat hij op korte termijn zijn ware snelheid laat zien. Hij heeft zich in een COVID-tijdperk, met beperkte testmogelijkheden, moeten aanpassen aan een nieuwe auto. Dat is niet gemakkelijk. En hij heeft een teamgenoot die naar mijn mening net zo snel is als ieder ander op de grid. De lat ligt dus aardig hoog.”

Norris debuteerde in 2019 met McLaren in de Formule 1 en boekt elk jaar progressie. Momenteel heeft hij slechts 21 punten minder dan vorig jaar in het gehele seizoen, terwijl er nu nog vijftien Grands Prix te verrijden zijn. Brown legt uit waarom de jonge Brit zo consistent scoort: “Lando kwam binnen als rookie maar reed al heel erg volwassen. Als je naar andere rookies kijkt, zie je dat ze veel incidenten hadden. Ze waren wel snel maar gingen ook te vaak over de limiet. Lando niet. Zijn snelheid is geweldig en hij was vanaf het eerste moment erg volwassen.”

Norris zoekt de limiet op

Om een volgende stap in zijn ontwikkeling te zetten moest Norris van de teamleiding vaker de grens opzoeken, vertelt Brown: “We hebben hem vorig jaar gevraagd om meer op de limiet te rijden. We moesten hem bijna aanmoedigen om de grenzen op te zoeken: ‘Het is prima als je zo nu en dan van de baan gaat’. We zien dat hij nog sneller is geworden, steviger duelleert maar tegelijkertijd de auto op de baan houdt. Zijn fouten beperken zich tot kleine track limits. Hij is agressiever gaan rijden maar op een gecontroleerde manier. We zijn dus extreem blij met hoe Lando presteert en we denken dat hij op een zeer hoog niveau zit.”

In de kwalificatie voor de Grand Prix van Stiermarken wist Norris met een vierde tijd opnieuw indruk te maken. Daniel Ricciardo was vrijdag nog snel op de Red Bull Ring, maar kwam desondanks niet verder dan een dertiende startplek.