Terwijl Max Verstappen zaterdag heer en meester was in Q3 en de pole-position pakte voor de slotrace van het seizoen, moest Lewis Hamilton genoegen nemen met de tweede stek. Daarachter waren de verschillen klein, maar Lando Norris profiteerde van het feit dat de adjudanten van Red Bull Racing en Mercedes zich moesten opofferen voor hun kopmannen. Zowel Sergio Perez als Valtteri Bottas kwam daardoor niet tot een ideale ronde. Norris eindigde nipt voor Perez terwijl Bottas niet verder kwam dan de zesde plaats.

“Ik weet het niet, eerlijk gezegd”, beschreef Norris op de vraag van David Coulthard waar dit rondje vandaan kwam. “Het ging in de eerste run van Q3 al goed, maar ik slaagde er aan het eind in om nog een knap rondje neer te zetten. De strijd voor pole was te hoog gegrepen, daar konden we niet voor meedoen. Maar het was een mooi rondje en de derde plek is wat dat betreft een mooie verrassing.”

Norris heeft zodoende zondag de ideale plek om de apotheose van het titelgevecht tussen Hamilton en Verstappen te volgen. Het kan een coureur echter ook voor keuzes stellen. Zo ook Norris, die toegaf nerveus te zijn voor de start van de race. “Ik ben daar wel een beetje nerveus voor, ik wil eigenlijk gewoon blijven waar ik ben en kijken naar hoe het zich ontvouwt in de eerste ronden of zelfs de hele race. Ik wil me er niet te veel mee bemoeien, het kan leiden tot controverse. Ik weet het niet of ik ervoor moet gaan, dat mag je mij zeggen, maar ik doe mijn best en ga ervoor als er een kans is.”

Norris’ teamgenoot Daniel Ricciardo kwam niet verder dan de tiende plaats in de kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi.